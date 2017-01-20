Facebook RT tarafından yapılan paylaşımlara hafta içinde geçici olarak kısıtlama uyguladı. Daha önce Russia Today adını taşıyan ve Rus hükümetinin İngilizce propaganda aracı olarak nitelenen RT, söz konusu engellemenin Donald Trump’ın yemin törenine dair gelişmeleri aktarmasının önüne geçmek için yapıldığını iddia etti. Ancak Facebook’un yemin töreni gerçekleşmeden bu engeli kaldırması, RT’nin iddiasına biraz mesafeli yaklaşmaya neden oluyor.

Kısıtlamanın arkasındaki hikaye, artık kısıtlama sona erdiği için, biraz karmaşık görünüyor. Ancak temel nedenin bir telif hakkı anlaşmazlığı olduğu düşünülüyor. RT’ye göre, Obama’nın son basın toplantısının canlı yayını sırasında Facebook yayını durduruldu. Ekranda canlı videonun Current Time TV adını taşıyan başka bir medya kuruluşuna ait olabileceğini belirten bir mesaj görüldü. RT ise yayını tamamen meşru biçimde abone olduğu Associated Press’ten aldığını savundu.

Bunun ardından Facebook’tan gelen ve RT’nin ekran görüntüsünü paylaştığı bir mesaj ise sosyal paylaşım sitesinin uyguladığı engellemenin delili olarak nitelenebilir. Mesajda RT’nin fotoğraf, video ve içerik paylaşmasının geçici olarak engellendiği belirtiliyor. Belirlenen engelleme süresi daha uzun gibi görünse de, büyük ihtimalle yapılan yayınlar sonucunda Facebook bu süreyi kısaltmışa benziyor.

Facebook RT paylaşımlarına uygulanan engellemenin nedenlerini araştırıyor

Facebook tarafından The Verge sitesine yapılan açıklamada, RT’ye tüm haklarının geri verildiği belirtildi. Şirket, engellemenin arkasındaki nedenlerin araştırıldığını belirtmeyi de ihmal etmedi.

Engellemenin Facebook’un algoritmalar üzerine işleyen telif hakkı robotlarının aksiyon almasından kaynaklanmış olması da muhtemel görünüyor. Bu ihtimali göz ardı etmişe benzeyen RT, engellemeden ABD Dışişleri Bakanlığı’nı sorumlu tutuyor.

RT, istihbarat raporlarında adı geçen bir yayın organı olduğu için yaşananlar biraz daha dikkat çekiyor. Medya kuruluşu raporlarda Rusya’nın yanlı bilgilerini ABD kamuoyuna aktarmak için kullandığı bir araç olarak niteleniyor.