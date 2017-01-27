Facebook Messenger reklam gösterimi konusunda ilk önemli adımlarını atıyor. Popüler mesajlaşma servisi, Avustralya ve Tayland’daki kullanıcılarına test amacıyla reklam gösterecek. Reklamlar, Messenger’ın ana ekranında son sohbetlerin altına yerleştirilecek. Böylelikle reklamların görünür olması, ancak rahatsız edici olmaması sağlanacak. Messenger içindeki sohbetlerde ise kullanıcı bir hamle yapmadıkça reklam gösterilmeyecek.

Facebook, Messenger içinde reklam gösterimi testlerinin başlayacağını bir blog yazısı aracılığıyla duyurdu. Testin ölçeğinin çok küçük olduğunu belirten şirket, bunun Messenger kullanıcılarının büyük kısmını etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Şirketlerin Messenger’ın ana ekranına yerleştirdiği reklamların yanında “Sponsorlu” ibaresi bulunacak. Bu reklamlardan birine tıklandığında o reklamın sohbet içinde görünmesine de vize verilmiş oluyor.

Facebook Messenger reklam gösterimini “etkileşim için faydalı yaklaşım” olarak niteliyor

Avustralya ve Tayland’daki test grupları, yakında Messenger içindeki reklamlarını görmeye başlayacak. Facebook’tan yapılan açıklamada, “Avustralya ve Tayland’da küçük gruplarla gerçekleştirilecek test, şirketler ve markaların Messenger üzerinde etkileşime geçmeleri için hafif ve faydalı bir yaklaşımı temsil ediyor.” ifadeleri kullandı.

Messenger içinde reklam gösteriminin kullanıcılardan ziyade Facebook’un ve reklam verenlerin işine yarayacağını tahmin etmek pek zor değil.