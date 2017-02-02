Facebook 2016’nın dördüncü çeyreğine ve yılın geneline ait finansal sonuçlarını açıkladı. Halka arzından bu yana istikrarlı biçimde kullanıcı sayısını ve gelirini artıran şirket, “sağlıklı” olarak nitelenebilecek kârlar açıklıyor. Sosyal medya devi, yılın son çeyreğinde 8.8 milyar dolar gelir ve 3.56 milyar dolar kâr elde etti. Facebook kullanıcı sayısı günlük bazda 1.23 milyarın üzerine çıktı. Mobil cihazlardan sosyal ağa erişenlerin sayısı ise 1.15 milyara ulaştı.

Analistler Facebook’un yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 46 oranında artışla, 8.51 milyar dolar gelir açıklamasını öngörmüştü. Bu beklentiyi aşmayı başaran şirket, gelirlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 51 oranında artırdı. Piyasa beklentilerinin aşılması, Facebook’un hisselerine değer kazandırdı.

Facebook’un mevcut büyüme oranı dikkate alındığında sosyal paylaşım sitesinin yıl ortası itibarıyla aylık aktif kullanıcı sayısını 2 milyar seviyesine çıkarması muhtemel görünüyor. Toplam aktif kullanıcı sayısı ve mobil kullanıcı sayısının birbirine yaklaşması da ayrıca dikkat çekiyor. 2017 itibarıyla her iki veri noktasının hemen hemen aynı seviyeye gelmesi muhtemel görünüyor. 2016’nın son çeyrek rakamlarına bakıldığında Facebook’un reklam gelirlerinde aslan payını mobil reklamlar alıyor. Mobil reklamlar, toplam reklam gelirinin yüzde 84’ünü getirdi.

Facebook kullanıcı sayısı ve gelir artışındaki büyümenin sürmesinden dolayı mutlu

Facebook’un 2016’daki toplam geliri 27.6 milyar oldu. Şirket 2015’i 17.93 milyar dolar gelirle kapatmıştı. Facebook kullanıcı sayısı ve gelirindeki artışların devamından dolayı memnuniyetini belirtirken; Instagram, WhatsApp, Oculus gibi iştiraklerin de 2016’yı başarılı biçimde geçirdiğine dikkat çekti.