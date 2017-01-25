Facebook Snapchat’i kopyalama alışkanlığını sürdürüyor. Öncelikle sahibi olduğu Instagram’a Snapchat’teki Hikâyeler özelliğini getiren sosyal ağ devi, şimdi de 24 saatlik ömrü olan hikayelerin kendi versiyonunu kullanıma sundu. Öncelikle Polonya’daki kullanıcılarla, Messenger uygulaması içinde Hikâyeler özelliğini test eden Facebook, şimdi de kısa ömürlü hikâyeleri ana mobil uygulamasında test ediyor. Facebook Hikâyeler olarak adlandırılan bu yeni özellik, İrlanda’daki Facebook iOS ve Android uygulamalarını kullananlar tarafından test ediliyor.

Söz konusu özellik Facebook’un, Snapchat’inki gibi işleyen yeni uygulama içi kamerasının merkezine oturuyor. Kullanıcılar yüzlerine eğlenceli filtreleri yerleştirebiliyor veya fotoğraflara ve videolara görsel, coğrafi konum tabanlı etiketler ekleyebiliyor. Snapchat’te olduğu gibi bunlara, mobil uygulama içinden, parmağı ekranda sağa sürükleyerek erişmek mümkün oluyor.

Hikâyelere eklenen kamera içerikleri arkadaşların Facebook uygulamalarının en tepesinde gösteriliyor, tıpkı Instagram’da hikayelerin en tepede, kullanıcıların profil resimleriyle gösterildiği gibi. Kullanıcılar sadece bir arkadaşın halkasına tıklatarak onun hikayesini görüntüleyebiliyor. Hikâyelerini görüntülediklerinde doğrudan mesajla onlara cevap vermeleri de, Instagram’da veya Snapchat’teki gibi mümkün oluyor. Facebook Hikâye bölümüne eklenen videolar ve fotoğraflar Haber Kaynağı ya da kullanıcının zaman akışında saptanmış şekilde görünmüyor. Ancak kullanıcılar bu içerikleri söz konusu ortamlarda da paylaşma imkanına sahip oluyor. Facebook Hikâyelerinin en sonunda daha fazla ülkede faaliyete sunulması bekleniyor, ancak bunun için açıklanmış bir takvim bulunmuyor.

Facebook’un söz konusu kamerayla oluşturulan paylaşılabilir içerikler olduğunda, Snapchat’in stratejisini kopyalama konusunda büyük bir başarı gösterdiği söylenebilir. Şirket geçtiğimiz günlerde Instagram Hikâyelerini 150 milyon kişinin kullandığını açıklamıştı. Bu da Snapchat’in toplam kullanıcı sayısıyla aynı seviyeye karşılık geliyor. Facebook’un bir milyardan fazla kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, Facebook Hikâyeleri özelliğinin geçici hikâyeler konseptinin kapsamını daha da genişleteceğini söyleyebiliriz. Peki, siz günlük hikâyelerinizi hangi ortamda paylaşmayı tercih edersiniz?