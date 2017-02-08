Facebook Güvenlik Kontrolü aracının altına yerleştirdiği Yardım Topluluğu özelliğini geçtiğimiz yılın sonlarında duyurmuştu. Söz konusu özellik, felaket kurbanları ve onlara yardım etmek isteyen Facebook kullanıcılarını buluşturma amacıyla tasarlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda özelliği test eden Facebook, Yardım Topluluğu’nu ABD, Kanada, Hindistan, Suudi Arabistan, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma sundu.

Facebook, Yardım Topluluğu’nun Güvenlik Kontrolü özelliğinin gelişimi için mantıklı bir adım olduğuna dikkat çekti. Güvenlik Kontrolü, 2014’ün kasım ayında hayata geçmişti. İlk etapta Güvenlik Kontrolü özelliği Facebook ekibi tarafından manuel olarak kullanıma sunuluyordu.

Sosyal paylaşım sitesi, geçtiğimiz kasım ayında Güvenlik Kontrolü’nün uygulamasında otomasyonun artırılacağını açıklamıştı. Küresel kriz bildirim ajanslarının Facebook’a uyarı göndermesinin ardından sosyal paylaşım sitesi o bölgedeki kullanıcıların paylaşımlarıyla eşleştirme yapmaya çalışıyor. Kullanıcı paylaşımlarında bildirime paralel bir artış görüldüğünde Güvenlik Kontrolü aktive ediliyor. Şirketten çalışanları olası yanlışları önlemek adına süreci kontrol etse de, bazen hatalar yapılabiliyor.

Facebook Güvenlik Kontrolü Yardım Topluluğu ile yardım arayanlar ile yardım teklif edenleri buluşturacak

Yardım kuruluşlarıyla görüşmeler yürüten Facebook, felaketlerden etkilenen kişilerin genellikle yardım bulmak ya da yardım etmek amacıyla sosyal ağa geldiği sonucuna vardı. Yardım Topluluğu özelliği sayesinde bu özelliğin hayata geçmesi kolaylaşacak.