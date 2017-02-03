Dün itibarıyla Facebook kullanıcılarının haber kaynaklarında Facebook Arkadaşlar Günü temalı videolar dolaşmaya başladı. Bu videolar Facebook’un Arkadaşlar Günü (Friends Day) kapsamında insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek duyurduğu yeni ürünler arasında yer alıyor.

Facebook’un temeli arkadaşlık ve sosyal ağ bu temele dikkat çekmek için kullanıcılarına kendilerine özel Arkadaşlar Günü videoları hazırlama imkanı veriyor. Facebook’a giren kullanıcılar Haber Kaynaklarının en üstünde arkadaşları ile olan hatıralarını öne çıkaran, içeriklerini düzenleyebilecekleri ve profillerinde paylaşabilecekleri kısa video oluşturma imkanı veriyor.

Facebook Arkadaşlar Günü Videosu nasıl oluşturulur, düzenlenir?

Facebook’un belirttiğine göre, Arkadaşlar Günü videonuz, siz ve arkadaşlarınız arasındaki dostluğu kutlamak içindir. İçeriğinde profil resminiz, arkadaşlarınızın profil resimleri ve sizin ve arkadaşlarınızın Facebook’ta paylaşılan başka fotoğraflarınız yer alır. Paylaşmayı tercih etmediğiniz sürece, Arkadaşlık Günü videonuzu sadece siz görürsünüz.

Arkadaşlar Günü videonuzu görmek için şunlardan birini seçin:

facebook.com/friendsday adresine gidin.

Bir arkadaşınızın paylaştığı Arkadaşlık Günü videosunun üzerinde Kendi Videonu İzle‘ye tıklayın.

Facebook Arkadaşlar Günü videonuzu paylaşmak için:

facebook.com/friendsday adresine gidin Videoyu Paylaş‘a tıklayın Videonuzun hedef kitlesini seçin Paylaş‘a tıklayın

Paylaşmadan önce Arkadaşlar Günü videonuzu düzenlemek için: facebook.com/friendsday adresine gidin Videoyu Düzenle‘ye tıklayın ve videonuzda görünmesini istediğiniz fotoğrafları seçin Bilgisayarınızdan fotoğraf yüklemek istiyorsanız, değiştirmek istediğiniz fotoğrafa tıkladıktan sonra Fotoğraf Ekle‘ye tıklayın Tüm değişikliklerinizi yaptıktan sonra Paylaş‘a tıklayın Videonuzun hedef kitlesini seçin Paylaş‘a tıklayın

Düzenlenen videonuz izlenmeye hazır olduğunda bir bildirim alırsınız.

Bu arada Messenger da Arkadaşlar Günü’ne özel olarak arkadaşlıkla ilgili eğlenceli GIF’leri öne çıkarıyor.