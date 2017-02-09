Evernote Google Cloud Platform entegrasyonu sayesinde daha yüksek bir hızda hizmet sunmaya başladı. Bu entegrasyon çerçevesinde not alma servisinin yaklaşık 3 petabayt boyutundaki verileri, Google’ın bulut platformuna taşındı. Sürecin tam anlamıyla sona ermesi için ekibin kalan kullanıcı eklerini de taşıması gerekiyor. Bu taşıma işleminin de tamamlanmasının ardından servis yeni bir koruma katmanına daha kavuşacak.

“Hareketsizken şifreleme” olarak nitelenen bu koruma katmanı, kullanıcıların Evernote üzerindeki dosyalarını erişilmediklerinde veya başka bir yere taşınmadıklarında da şifreleyecek. Google Cloud Platform’un veri kurtarma konusundaki yetkinliği ise Evernote’un muhtemel bir hata durumunda kullanıcılarına verilerini tekrar ulaştırmasını kolaylaştıracak.

PC World’e konuşan Evernote’un operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ben McCormack ise şu ifadeleri kullandı: “Uygulamamızın bazı bölümlerinde sayfa yükleme sürelerinin kayda değer biçimde azaldığını gözlemledik. Bu henüz her yere yayılmasa da, Google gücünün faydasını görmeye başladık. Google’ın küresel fiber ağı da trafiği birleştirme konusunda bize katkı sağlıyor.”

Evernote ve Google arasındaki işbirliği, 2016’nın ekim ayında imzalanan anlaşmayla başlamıştı. Anlaşmanın ardından Google geçiş sürecinde Evernote’a yardımcı olmak adına bir mühendis ekibi göndermişti. Evernote ve Google ekiplerinin ortak çalışmasıyla 70 gün gibi kısa bir süre içinde taşıma süreci tamamlandı. Normal koşullar altında bu denli büyük bir taşıma işleminin en az 9 ayda güncellenmesi öngörülüyordu. Evernote, taşınan verilerin büyüklüğünü ise kitaplar üzerinden bir örnek vererek anlatıyor. Şirket, modern tarih içinde yazılan tüm kitapların 10’dan fazla kopyasını dolduracak kadar içeriğin Google’ın bulut platformuna aktarıldığını belirtti.

Evernote’un kendisine ait bir veri merkezi olsa da, bu merkezle ilgilenen ekip oldukça küçük olduğu için şirket taşıma kararı aldı. Şirket böylelikle iş yükünü de azaltarak verdiği taahhütleri zamanında yerine getirmek konusunda önemli bir adım attı.

Evernote Google ile birlikte otomatik öğrenme temelli özellikler sunmayı planlıyor

Evernote’un önünde Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi seçenekler de bulunuyordu. Ancak şirket tercihini Google’dan yana kullandı. Evernote Google Cloud Platform ile otomatik öğrenme tabanlı yeni özellikler sunmayı planlıyor. Google’ın bulut üzerinde otomatik öğrenme konusuna ayrı bir önem vermesi, Evernote’un tercihinde etkili olmuşa benziyor.