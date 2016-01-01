Eski bilgisayarını eski yılda bırakıp yeni yılı 27 inç ekranlı bir Mac veya 12 inç Retina ekranlı MacBook ile karşılayanların cihazlarına indirebilecekleri uygulamalardan bazılarını sizler için sıraladık.

1Password

1Password, yeni Mac’inizde kesinlikle bulunması gereken bir uygulama. Şifre yönetimi gerçekleştiren yazılımlar artık opsiyonel bir seçim olmaktan çıkmış ve çevrim içi güvenlik için “olmazsa olmaz” haline gelmiş durumda. 1Password, kendini kanıtlamış olması ve sürekli olarak güncellenerek yeni özellikler kazanması sayesinde halen kategorisindeki “1 numaralı tercih” olma özelliğini koruyor.

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Pixelmator

Pixelmator ile Photoshop ile yapmayı istediklerinizin şeylerin yüzde 90’ını, çok daha makul bir fiyat karşılığında yapabilirsiniz. Bulabileceğiniz en iyi “Mac’e özgü” uygulamalardan biri olan Pixelmator, sürekli olarak güncellenerek yeni özellikler de kazanıyor.

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Google Fotoğraflar

Mac sahipleri için Apple‘ın yerleşik olarak sunduğu Fotoğraflar uygulaması da yeterli olabilir. Ancak otomatik GIF oluşturma, güçlü arama gibi yetenekler sayesinde Google Fotoğraflar, Mac’lerde yer edinmeye değer uygulamalar arasına giriyor.

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Backblaze

Backblaze, kullanıcıların Mac’lerinde bulunan her şeyi otomatik olarak buluta yüklüyor. Kullanıcılar Backblaze’e yedekledikleri verilerini bir USB belleğe de aktarabiliyor.

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Spotify

Apple Mac sahiplerinin kendi çevrim içi müzik servisini kullanmasını istese de, Apple Music henüz ülkemizde faaliyete geçmiş değil. Bu da Spotify’ı bir numaralı tercih haline getiriyor. Fazlasıyla kullanışlı olan Spotify Mac uygulaması, herhangi bir engel veya hataya rastlamadan müzik keyfi yaşamanızı mümkün kılıyor.

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Dropbox

Dropbox, farklı cihazlar arasında dosya ve klasör eş zamanlama konusunda en iyi araç olmayı sürdürüyor. Yeni özellik sunma konusunda biraz yavaş davransa da, güvenilirliği ve kolay kullanımı Dropbox’ı yeni Mac’inizde olması gereken uygulamalar arasına yerleştiriyor.

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Fantastical 2

Başarılı iPhone uygulamalarının önemli bir kısmı OS X’te de boy gösteriyor. Apple’ın yerleşik takvim uygulamasını geride bırakan muhteşem takvim yazılımı Fantastical da söz konusu uygulama grubunun üyeleri arasında bulunuyor. Doğal bir dil kullanan uygulama, randevuları ve yapılacaklar listesini düzenlemeyi önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

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Evernote

Evernote yönetimsel anlamda zor zamanlardan geçse de, şirketin ana uygulaması halen emsaline pek rastlanmayan bir üretkenlik aracı olmayı sürdürüyor. Evernote Mac uygulaması, kullanıcıların bilgisayarlarında oluşturduğu listelere, defterlere ve sakladıkları bağlantılara mobil cihazlar üzerinden erişmesini de mümkün kılıyor.

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Transmission

Halen BitTorrent üzerinden dizi, film veya oyun indirenler, bu işi Mac üzerinde sürdürmek için Transmission’a güvenebilir. Temiz bir arayüze sahip olan ve hızlı biçimde çalışan uygulama, kendisinden beklenen her şeyi kolaylıkla yerine getirebilecek kapasiteyi barındırıyor.

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