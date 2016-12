Emojilerin bir filmin ana teması olması fikri, ilk etapta kulağa oldukça garip geliyor. Ancak sinemanın temel amaçlarından birinin de eğlence olduğu düşünülünce bu duruma çok da şaşırmamak gerekiyor. Buna ek olarak, film stüdyolarının daha fazla para kazanmak adına günümüzün trendlerini takip etmesi de artık alışılagelmiş bir durum olarak kabul ediliyor.

Sony, “Emoji Movie” adını verdiği emoji temalı filminin hazırlıklarına geçtiğimiz yılın yaz aylarında başlamıştı. 2016 boyunca filmin prodüksiyon çalışmalarında önemli mesafe kat eden şirket, yılın son günlerinde filme ait ilk tanıtım videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Sony’nin emoji temalı filmi için hazırladığı tanıtım videosu, filme uygun bir konsept içinde sunuluyor. Dikey formatta hazırlanan video, en iyi akıllı telefonlar üzerinden izlenebiliyor. Filmin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda da videonun akıllı telefonlar üzerinden izlenmesi tavsiye ediliyor.

Discover the secret ? inside your?. Only on your ?. Watch the new #EmojiMovie ?? teaser trailer now! (best viewed on your phone) pic.twitter.com/8C062Br969

— The Emoji Movie (@EmojiMovie) December 20, 2016