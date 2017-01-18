Temel fizik kanunlarına göre, vücudunuzu plastik şişelerle kaplamak uçakta sıcak kalmanın ideal yollarından biri değil. Ancak ünlü havayolu şirketi Emirates, bunu ideal hâle getirmeyi başarmışa benziyor. Şirket, uçuşlarında tamamı geri dönüştürülmüş plastikten üretilen battaniyeler dağıtmaya başladı.

Şirket, ilk olarak uzun mesafeli uçuşlarda ekonomi sınıfında seyahat eden yolculara bu çevre dostu battaniyeleri dağıtıyor. Bu projede ünlü havayoluna Buzz adını taşıyan kreatif ajans eşlik ediyor.

Her battaniyenin üretiminde parçalara ayrılmış 28 plastik şişenin kullanıldığı belirtildi. Önce sıvı hâline getirilen bu parçalar, daha sonrasında ipliğe dönüştürülüyor. Emirates 2019’un sonu itibarıyla 88 milyon plastik şişeyi gömülmekten kurtarmayı amaçlıyor. 88 milyon plastik şişe, 44 adet Airbus A380’in ağırlığına tekabül ediyor.

Emirates çevre dostu battaniyeleri kullanan ilk havayolu şirketi değil

Emirates öncesinde başka havayolu şirketleri de çevre dostu uygulamalara imza atmıştı. Örneğin, Avustralya merkezli Jetstar Airways de uçuşlarında çevre dostu battaniyeler dağıtmıştı. KLM eski üniformaları uçak halısına dönüştürürken, Air France de eski afiş ve can yeleklerinden çanta yapmıştı. American Airlines ise plastik pencereleri eriterek oyuncak yapımında kullanılabilecek materyaller elde etmişti.