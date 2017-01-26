Elon Musk, ulaşım sektörüyle ilgili yeni planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Eksantrik milyarder, geçtiğimiz yıl Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmış ve Los Angeles’ın trafik sıkışıklığına çözüm bulmak için harekete geçtiğini açıklamıştı. Tesla ve SpaceX CEO’su, bunun için tünellerden yararlanacağını söylediğinde takipçileri iyiden iyiye meraklandırmıştı. Elon Musk Boring Company olarak nitelediği şirket çerçevesinde konumladığı planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Musk, projesinden ilk bahsettiğinde bunun bir şaka olup olmadığı anlaşılamamıştı. Ancak yapılan son açıklama, Musk’ın şaka yapmadığını açık biçimde gözler önüne seriyor. Bir ay gibi bir süre içinde tüneli kazmaya başladıklarını söyleyen Musk, oldukça heyecan verici bir yolculuğun kendilerini beklediğini dile getirdi. Ardından bir paylaşım daha yapan Musk, kazı işleminin başlayacağı noktayı da açıkladı. Tünelin başlangıç noktası, Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in Los Angeles’taki merkezinin tam karşısı olacak.

Musk, tünelin ucunun nereye çıkacağı konusunda ise şimdilik bir bilgi vermedi. SpaceX CEO’sunun Los Angeles’ın Bel Air bölgesinde bir evinin olduğu biliniyor. Dolayısıyla SpaceX ve evi arasındaki mesafeyi kısaltmayı istemesi fikri kulağa pek garip gelmiyor. İki konum arasındaki mesafe 32 kilometre olsa da, Los Angeles’ın trafik yoğunluğu nedeniyle bu mesafeyi kat etmenin çok kısa sürmediği belirtiliyor.

Elon Musk, tünellere dair planlarını ilk olarak geçtiğimiz aralık ayının ortalarında paylaşmıştı. Trafiğin kendisini çıldırttığını söyleyen Musk, bir tünel kazma makinesi yapıp kazmaya başlayacağını belirtmişti.

Elon Musk Boring Company isminde ısrarcı olabilir

Eksantrik milyarder, bu girişimi için isim bulma konusunda da fazla zaman kaybetmemişti. Elon Musk Boring Company adını taşıyan bir şirketle projeyi yürütebileceğini belirtmişti. İngilizcede “sıkıcı” anlamına gelen “boring”, aynı zamanda “sondaj yapma” anlamı taşıyor. Bu tercih kulağa bir şaka gibi gelse de, Musk bu konuda ciddi olduğunu da dile getirmişti.

Musk’ın tünel kazma işine girmesi kulağa pek mantıklı gelmese de, ulaşım konusuna ilgisi bu ihtimali biraz daha canlandırıyor. Musk, daha önce de ulaşımın yer altına taşınması yönündeki fikirlerini paylaşmış ve bunun trafik sıkışıklığını önleyecek bir hamle olduğunu söylemişti.