İsrailli girişimi Intuition Robotics, ElliQ adını verdiği yeni aksesuarını gözler önüne çıkardı. Ürün, ailelerin en büyük üyelerinin ilerleyen yaşlarına rağmen evlerinde rahat biçimde yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Intuition Robotics, ürününü “aktif yaşlanma arkadaşı” olarak tanımlıyor. ElliQ bir Android tablet, Siri veya Alexa gibi bir dijital asistan ve yaşlıların aileleri ya da arkadaşlarıyla bağlantı kurmalarını sağlayacak bir yazılımın birleşimi gibi görünüyor. Ürünü dikkat çekici kılan ise robot bileşeni oluyor. Sallanan başlı küçük oyuncakları hatırlatan bu robot bileşeni sayesinde dijital asistana kendisini fiziksel ve hareketli biçimde gösterme imkanı sağlanıyor.

Ürünün altında Yves Béhar’ın Fuseproject isimli grubu bulunuyor. VentureBeat’e konuşan Béhar, ürünün doğal hareket ve vücut diliyle kendisi ve sahibi arasında özel bir bağ kurabilecek şekilde tasarlandığını dile getirdi.

Intuition Robotics tarafından hazırlanan video da bu akıllı yardımcının etkileyici özelliklerinin görülmesini sağlıyor. Sesli bildirim verebilmesi, mesajları yanıtlayabilmesi, ilaç zamanını hatırlatması, entegre video görüşme imkanı ve aile üyelerinin söz konusu kişiyi izlemesini sağlayan uygulama, ürünün özellikleri arasında bulunuyor. Bütün bu özelliklerin gerçekte nasıl işleyeceği konusunda bir şey söylemek ise kolay değil. Çünkü videoda gerçek bir demodan ziyade bir konsept sergilemesi niteliğini taşıyor.

ElliQ için henüz fiyat veya çıkış tarihi açıklanmış değil

ElliQ için ortada henüz bir fiyat veya çıkış tarihi bulunmuyor. Bekleme listesine ise Intuition Robotics’in web sitesi üzerinden kayıt olunabiliyor.