Zaman zaman insanların karşısına “Bu benim olmalı!” dedikleri bazı ürünler çıkar. Hem uygun fiyatlı hem de havalı, zekice tasarlanmış ve nostaljik olan bu ürünlerden birisi, Apple Watch sahiplerinin karşısına çıktı. Elago W3 Apple Watch şarj standı, akıllı saatin minyatür bir Macintosh gibi görünmesini sağlıyor.

Standın üzerinde disket boşluğunun bile bulunması gözden kaçmıyor. Apple Watch’un Baş Ucu modunu da destekleyen Elago W3 ile yanı başınızda Macintosh görünümlü bir akıllı saatle uykuya dalabilir ve gözlerinizi açabilirsiniz.

Elago’nun şarj standı Apple Watch’un hem Series 1 hem de Series 2 modellerini destekliyor. Buna ek olarak, hem 38 mm. hem de 42 mm. versiyonlar Elago W3 ile şarj edilebiliyor.

Elago’nun gelişim sürecindeki ürün mühendisliği ise çok karmaşık değil. Apple Watch’un küçük plastik şarj diski, standın içine gömülen yuvarlak deliğe yerleştiriliyor. Kablo da standın içine gizleniyor. Ardından Apple Watch standın içine yerleştiriliyor. Saat standın içinden rahatlıkla çıkarılabiliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde saatin kayışını da standın etrafından bağlayabiliyor.

Elago W3 Apple Watch şarj standı 15 dolar karşılığında satılıyor

Elago W3 Apple Watch şarj standı, 15 dolar karşılığında şirketin web sitesi ve Amazon üzerinden satılıyor.