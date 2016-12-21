Cüneyt Arkın’ın başrolünde olduğu “Dünyayı Kurtaran Adam”, Türk sinema tarihinin kült filmleri arasında yer alıyor. Film, dünya çapındaki sinemacıların ilgisini çekecek çeşitli unsurları da bünyesinde barındırıyor.

1982 yapımı film, yabancı sinemacılar tarafından “Türk işi Yıldız Savaşları” olarak tanımlanıyor. Hem konusu hem de Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut’tan alınan sahneleri nedeniyle film için bu sıfat kullanılıyor. Filmin mevcut birkaç kopyasından birine sahip olan sinema tarihçisi Ed Glaser, restorasyon işlemiyle filmi biraz daha net bir görüntüye kavuşturmak için çalışıyor.

Ed Glaser, dünya sinemasındaki “ilham” veya “yeniden yapım” örnekleri üzerinde zaman zaman restorasyon çalışmaları yapıyor. Sinema tarihçisi, Dünyayı Kurtaran Adam’ın bu filmler içinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirtiyor. “Daha önce böyle bir şey görmedim.” diyen Glaser, filmi ateşliyken görülen bir rüyaya benzetiyor.

Glaser, filmin eşsizliğine dikkat çekti. Filmi görsel açıdan canlı, renkli, eşsiz ve vahşi olarak tanımlayan sinema tarihçisi, filmin bir benzerinin olmadığını belirtti.

Dünyayı Kurtaran Adam Kutsal Hazine Avcıları’ndan da unsurlar barındırıyor

Cüneyt Arkın’ın başrolünde olduğu film, Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları gibi filmlerden de müzik gibi çeşitli unsurları ödünç alıyor. Bir dönem IMDB’nin en kötü filmler listesinin zirvesinde olan Dünyayı Kurtaran Adam, Wikipedia’daki en kötü filmler makalesinde yerini koruyor.