iPad’i Mac veya Windows bilgisayarların ikinci ekranı olarak kullanmaya izin veren ve bizim de uzun zamandır severek kullandığımız Duet Display uygulaması, yeni MacBook Pro’larda bulunan Touch Bar’a tıpatıp benzeyen sanal bir kontrol çubuğunu iPad’lerin dokunmatik ekranına getiriyor.

Eğer macOS’in en son versiyonuyla, 10.12.2 sürümüyle çalışan bir bilgisayarınız varsa, Touch Bar’ın bu sanal uygulamasından yararlanmanız mümkün. Duet’i çoktan kullanmaya başlayanlar ve bir Touch Bar’lı MacBook Pro sahibi olanlar için oldukça memnuniyet verici olan bu özelliğin, daha eski bir Mac sahibi olanlar için de oldukça kullanışlı olduğunu belirtelim. Fotoğraf düzenleme, Safari’de sekme kontrolü gibi birçok işi iPad’in dokunmatik ekranı üzerinden yerine getirmenizi sağlıyor.

Duet Display’in kurucularından ve tepe yöneticisi Rahul Dewan, Touch Bar’ın etkileyiciliğine dikkat çekiyor, Apple‘ın bu işe geliştiricileri de dahil ederek mükemmel bir iş yaptığının altını çiziyor. Touch Bar’ı kullanan kişi sayısını artırabileceklerini, bu sayede daha fazla geliştiricinin bu kontrol çubuğuna ilgisini çekebileceklerini de söylüyor.

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Apple çoğu masaüstü uygulamasını Touch Bar ile uyumlu hâle getirmişti. Çeşitli üçüncü taraf üreticiler de bu kontrol mekanizmasını desteklemeye başladı. Duet Display Touch Bar özelliği sayesinde, Apple’ın yeni MacBook Pro’larına sahip olmayanlar da bu kontrol aracının nasıl bir deneyim sunduğunun farkına varabilecekler. Duet uygulaması iOS 7.0 veya üstü sürümle yüklü tüm iPad’lerde çalışabiliyor.

Gelecekte uygulamayı geliştiren ekip Touch Bar’ı Duet içinden de özelleştirme fırsatı sunmak istiyor. Bu arada Duet Display’in kullanımı sırasında Mission Control’un kapalı kalması sorunu da giderildi. Ayrıca en son güncellemeyle birlikte uygulamanın macOS Sierra performansı büyük oranda iyileşti.