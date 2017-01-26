Dropcam kurucusu Greg Duffy’nin Apple‘a katıldığı açıklandı. Duffy’nin Apple’da nasıl bir rol üstleneceği ise şu an için tam olarak bilinmiyor. Bunun hem Duffy hem de Apple adına biraz ilginç bir tercih olduğu söylenebilir.

Greg Duffy, kurucusu olduğu şirketi Google’ın bünyesindeki Nest’e satmıştı. Nest’in kurucusu ve CEO’su Tony Fadell, kendi macerasına atılmadan önce Apple’da iPod’un gelişiminden sorumlu yönetici olarak görev yapmıştı.

Duffy, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Dropcam’i Nest’e satmanın bir “hata” olduğunu dile getirmişti. Bununla da yetinmeyen Duffy, Tony Fadell’i eleştirmiş ve onun bir “tirak bürokrat” olduğunu belirtmişti. Nest ile 2015’te yollarını ayıran Duffy, Google’a bir tür “danışman girişimci” olarak görev yapmaya başlamıştı. Duffy, 2015 sona ermeden bu görevi de bırakmıştı.

Dropcam kurucusu Apple’ın kurumsal kültürüne alışmakta zorlanabilir

Apple’ın da oldukça katı bir kurumsal kültüre sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla Duffy’nin Cupertino merkezli şirketteki görevine alışma konusunda zorluk yaşayabileceği belirtiliyor. Duffy’nin Apple’da özel bir projeden sorumlu olacağı iddia ediliyor.

Eski bir Nest çalışanı olan Yoky Matsuoka’nın Apple’da geçen 7 ayın ardından yuvasına geri döndüğü geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.