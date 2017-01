ABD’nin yeni başkanı Donald Trump Twitter hesabını oldukça aktif biçimde kullanan isimler arasında yer alıyor. Bu hafta itibarıyla göreve başlayacak olan Trump, Beyaz Saray’da da kişisel Twitter hesabından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Konuya dair ilk açıklama, Trump’ın geçiş ekibinden geldi. Ekip tarafından NBC News’e yapılan açıklamada, yeni başkanın kendi hesabını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Pek çok kişi, Trump’ın ABD Başkanı’na tahsis edilen @POTUS rumuzlu Twitter hesabını kullanmasını bekliyordu.

Ancak Trump, kamuoyuyla doğrudan iletişim adına 20 milyondan fazla takipçisi bulunan @realDonaldTrump hesabını kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Donald Trump Twitter hesabıyla hakkındaki haberlere cevap verdiğini ifade etti

Trump, bu düşüncesini The Times of the UK gazetesine verdiği röportajda da bir kez daha dile getirdi. Kendisi hakkında basında yalan yanlış haberler çıktığını iddia eden Trump, Twitter hesabı sayesinde bu haberlere anında cevap verebildiğini dile getirdi.