Donald Trump, dün (20 Ocak) gerçekleştirilen yemin töreniyle ABD’nin 45. başkanı olarak görevi Barack Obama’dan devraldı. Obama, Trump’a Beyaz Saray’ın anahtarlarıyla birlikte pek çok yetki ve araç devretti. @POTUS Twitter hesabı da, Obama’dan Trump’a geçen Beyaz Saray “varlıkları” arasında yer alıyor.

2015’in mayıs ayında faaliyete geçen @POTUS hesabından Barack Obama tarafından gönderilen tweetler, @POTUS44 hesabına taşındı. Aynı işlem Obama’nın yardımcısı Joe Biden ve eşi Michelle Obama’nın hesaplarına da uygulandı.

Daha başkanlık yarışına girmeden önce aktif bir Twitter kullanıcısı olan Donald Trump, kampanya süresince de Twitter hesabından ayrı kalmamıştı. Başkanlığa seçildikten sonra da görüşlerini @realDonaldTrump hesabından paylaşan Trump, göreve başladıktan sonra da bu hesaptan vazgeçmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

Today we are not merely transferring power from one Administration to another, or from one party to another ? but we are transferring…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017