Yeni ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocakta gerçekleştirilecek yemin töreniyle göreve başlayacak. Resmen başkanlık koltuğuna oturmadan önce açıklamalarda bulunmaya devam eden Trump, Axios’a verdiği röportajda Apple‘ın ABD’de üretim yapması konusuna da değindi.

Yeni ABD Başkanı, Apple CEO’su Tim Cook’un ABD’de üretim için fırsatları kolladığını belirtti. Trump, Cook’un ülkesine sevdiğine ve ABD için bir şeyler yapmayı istediğine inandığını da sözlerine ekledi.

Trump, başkan adaylığı için kampanyaya başladığı günden bu yana Apple’ın ABD’de üretim yapması gerektiğini dile getirmişti. Yeni ABD Başkanı, bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtmekten de geri kalmamıştı. Tim Cook, Donald Trump’ın geçtiğimiz ay New York’ta teknoloji sektörünün liderleriyle olan buluşmasına da katılmıştı. ABD Başkanı, teknoloji sektörünün önemli isimlerine yaşadıkları her sıkıntıda kendisine ulaşabileceklerini söylemişti. Donald Trump, yakın çalışma ekibinin de gereken yardımı sunacağını belirtmekten geri kalmamıştı.

Trump ve Tim Cook arasında ABD’de üretime ilişkin sohbetin New York’taki toplantıda mı, yoksa başka bir yerde mi geçtiği bilinmiyor. Ancak Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmadan bir şeyler yaptığını göstermek adına Cook’un adını anmış olması da muhtemel görünüyor.

Donald Trump başkanlık kampanyası sırasında ABD’de üretim konusuna vurgu yapmıştı

Trump, başkanlık kampanyası sırasında şirketlerin ABD’de üretim yapması konusuna fazlasıyla vurgu yapmıştı. Bu tonunu seçim sonrası dönemde daha belirgin hâle getiren Trump, benzer girişimleri otomotiv sektörü için de gerçekleştiriyor.