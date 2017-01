Donald Trump Android cihazından kolay kolay vazgeçecek gibi görünmüyor. The New York Times’ta yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta yemin ederek göreve başlayan yeni ABD Başkanı, güvenlik bakımından sıkıntılı olan eski telefonunu kullanmayı sürdürüyor. Söz konusu cihazın üst düzey politikacılar için ciddi güvenlik riskleri taşıdığı belirtiliyor.

The New York Times’ın haberi, Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk günlerinin nasıl geçtiğine dair bazı bilgiler veriyor. Yeni ABD Başkanı’nın bazı çalışma arkadaşlarından gelen itirazlara rağmen, “eski ve güvenlik bakımından sıkıntılı” Android cihazını kullanmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Söz konusu cihazın Samsung markasını taşıdığı söylense de, bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor. Habere göre, Trump 25 Ocakta Türkiye saatiyle 05:25’te gönderdiği tweeti eski Android telefonuyla gönderdi. Donald Trump’ın söz konusu tweeti eski Twitter hesabından göndermiş olması, yeni ABD Başkanı’nın eski alışkanlıklarına olan bağlılığını gözler önüne seriyor.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017