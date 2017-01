Barack Obama, bugün gerçekleştirilecek törenle başkanlığı resmen Donald Trump’a devredecek. The New York Times ve Associated Press’te yer alan haberlere göre, Donald Trump Android telefonunu şimdiden daha güvenli bir cihazla değiştirdi. Samsung Galaxy serisi cihazlarından biri olduğu düşünülen Trump’ın eski telefonunun tartışma yaratan pek çok tweetin atılmasına aracılık ettiği için “tuhaf” bir öneme sahip olduğu söylenebilir.

The New York Times’ın haberine göre; Trump, Gizli Servis tarafından onaylanmış güvenli ve şifrelenmiş yeni cihazını kullanmaya başladı. Söz konusu telefonun numarasını da çok az sayıda kişinin bildiği belirtildi.

Barack Obama 2009’da göreve başladığında, onaylanmış başka seçenekler olmasına rağmen BlackBerry telefonunu kullanmaya devam etmeyi başarmıştı. Obama’nın kararında diğer seçeneklerin “eski” olmasının da önemli bir rol oynadığı belirtilmişti. Ancak söz konusu BlackBerry telefonun iletişim yetenekleri de önemli ölçüde sınırlandırılmıştı.

Obama, tüm görev süresi boyunca BlackBerry’sine sadık kalmadı. Geçtiğimiz yaz Jimmy Fallon’a konuk olan ABD’nin 44. başkanı, artık kendisinin de, en azından görünürde, modern standartlarda bir akıllı telefona sahip olduğunu belirtmişti. Obama yeni telefonuyla kimseyi arayamadığını, uygulama yükleyemediğini, fotoğraf çekemediğini ve müzik dinleyemediğini dile getirmeyi de ihmal etmemişti.

Associated Press’in haberine göre, Barack Obama şu sıralarda bir iPhone kullanıyor. Obama bu telefonla belirli kişilere e-posta gönderebiliyor, web sitelerinde gezinebiliyor ve haberleri okuyabiliyor. Başkanın tweet atmak içinse başka bir telefon kullandığı belirtiliyor. Kısıtlamalarla geçen 8 yılın ardından özgür biçimde akıllı telefon kullanmak, Obama için büyük bir değişim olabilir.

Donald Trump Android telefonundan sonraki cihazına alışabilecek mi?

Donald Trump, göreve başladıktan sonra da mevcut Twitter hesabını kullanmaya devam edeceğini belirtmişti. Telefonunu korumayı başaramayan Trump’ın Twitter aktivitesinin yeni cihaza alışma sürecinde sekteye uğrayıp uğramayacağı şimdiden merak ediliyor.