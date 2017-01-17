Drone denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri olan DJI’nin geçtiğimiz sonbaharda duyurusunu gerçekleştirdiği katlanabilir drone cihazı DJI Mavic Pro Türkiye’de satışa sunuldu. Böylece DJI Mavic Pro fiyatı hakkında da bir fikir sahibi olmak mümkün oldu. E-ticaret platformu n11.com üzerinden bu hava aracını satın almak mümkün oluyor.

GoPro Karma drone ile aynı zamanlarda duyurusu gerçekleştirilen DJI Mavic Pro, boyut ve taşınabilirlik bakımından GoPro’nun drone’unun önüne geçiyor. Bu arada Karma, havada uçarken birdenbire yere düşme sorunlarının gözlenmesi nedeniyle geri çağırılırken, Mavic Pro’da böyle bir sorun yaşandığına dair haber duymadık.

Mavic Pro’yu katlayıp sırt çantasına rahatlıkla yerleştirebilir, bu şekilde gittiğiniz her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Drone’u kumandasıyla uçurabileceğiniz gibi, akıllı telefon uygulaması üzerinden de kontrol etmeniz mümkün oluyor. Kumanda 7 kilometrelik menziliyle epey geniş bir kontrol imkânı sağlıyor, Full HD canlı görüntü aktarımını mümkün kılıyor.

DJI’nin drone’uyla çektiğiniz görüntüleri Facebook Live, Periscope veya YouTube üzerinden canlı olarak yayınlamanız mümkün oluyor. Hava aracının kamerası 28 mm’lik odak uzaklığı ve f/2.2 diyafram açıklıklı bir lens barındırıyor. 1/2.3 inç, 12.3 megapiksel çözünürlüklü CMOS sensör ile 4K video kaydı da yapmak mümkün.

DJI Mavic Pro fiyatı başlangıç olarak 5879 TL şeklinde belirlendi. Bu fiyat etiketiyle veya biraz daha üstü fiyat seçenekleriyle n11.com üzerinden sipariş verebilirsiniz.