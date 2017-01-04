Bazı şirketler, CES’te bir ya da iki ürünü tanıtmakla yetiniyor. Ancak bazı şirketler tüm yeni ürünlerini fuarda sergilemeyi tercih ediyor. Drone üreticisi DJI CES 2017 kadrosunu kalabalık tutan şirketler arasında yer alıyor. DJI markasını taşıyan beş yeni ürün, CES 2017’de tanıtıldı. Ancak söz konusu ürünlerin hepsinin şimdi hazır olmadığını belirtmek gerekiyor.

DJI’ın tanıttığı ürünlerden biri olan Osmo Mobile, adından da anlaşılabileceği üzere, Osmo kamera tutma aksesuarının mobil versiyonu olma niteliğini taşıyor. Osmo Mobile, adından da anlaşılabileceği üzere, DJI’ın pahalı kameralarından biri yerine akıllı telefonlarla da kullanılabiliyor.

Osmo Mobile’ın gümüş renkli versiyonu ise renk değişikliğinden de fazlasını beraberinde getiriyor. Kamera tutucusunda pek çok akıllı telefon kamerasında bulunan Güzelleştirme modu, yerleşik olarak sunuluyor.

Osmo Mobile Silver, profesyoneller tarafından kullanılan FiLMiC Pro film uygulamasıyla da uyumlu olarak çalışabiliyor.

DJI, orijinal Osmo’ya sahip olan ancak bunun yerine akıllı telefonunu kullanmak isteyenlere de bir çözüm sunuyor. Zenmuse M1 adını taşıyan tutucuyla akıllı telefonları orijinal Osmo ile kullanmak mümkün hâle geliyor.

DJI CES 2017 kadrosunda asıl faaliyet alanı olan drone’ları unutmuyor. Osmo’nun bile şirketin ana ürününün dijital fotoğrafçılığa yönelik bir hamlesi olduğunu unutmamak gerekiyor. DJI, iPad için hazırladığı Ground Station Pro uygulamasıyla drone’ların büyük ekrandan da faydalanarak rahat biçimde kontrol edilmesini sağlıyor.

DJI CES 2017 kadrosunda prototipleri de sergiliyor

Ancak iPad’i dış mekanlarda kullanmak her zaman yeterince konforlu olmayabiliyor. Bu durumu göz önüne alan DJI, CrystalSky Monitor adını taşıyan özel bir ekran üzerinde çalışıyor. 5.5 ve 7.85 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği olan CrystalSky Monitor, hali hazırda bir prototip niteliği taşıyor.

Dış mekanda net görüntü vadeden CrystalSky Monitor, gerçek zamanlı videoları da pürüzsüz biçimde oynatabiliyor. CrystalSky Monitor’un ne zaman hazır hâle geleceği ve piyasaya ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Ground Station Pro uygulaması, şimdiden iTunes App Store’da yerini almış durumda. Osmo Mobile Silver ve Zenmuse M1 ise ocak ayı içinde 299 ve 169 dolarlık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. DJI, Çin Yeni Yılı’nı kutlamak adına Phantom 4 drone’unun kırmızı renkli versiyonunu da 1199 dolar karşılığında belli noktalarda satışa sunulacak.