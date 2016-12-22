Snapchat, ya da gerçek ticari ismiyle Snap Inc, halka arz için hazırlık yapıyor. Şirket, bu halka arz hazırlıkları doğrultusunda kapsama alanını genişletmek adına da çeşitli adımlar atıyor. Artık sadece süreli mesajların gönderildiği bir platform olmaktan çıkan Snapchat, makale ve videoların bulunduğu bir içerik platformu olma niteliğini de taşıyor.

Son zamanlarda orijinal içeriklerini artırmak için çalışan şirket, NBC ile uygulama içinde “O Ses” benzeri bir program yayınlamak için anlaşmıştı. Medya kütüphanesini büyütmek isteyen Snapchat, bu amaç doğrultusunda yeni işbirlikleri de yapıyor. Reuters’in haberine göre, şirketin en yeni içerik ortağı Disney oldu. Disney Snapchat için özel programlar ve mini diziler hazırlayacak. Taraflar arasındaki işbirliğinin ilk meyvesi ise The Bachelor’un tekrarlarından oluşan mini dizi olacak.

Watch Party: The Bachelor adını taşıyan dizinin ilk bölümü 3 Ocak 2017’de yayınlanacak. Dizinin bölüm uzunluğu 3 ila 5 dakika arasında değişecek. Variety’nin haberine göre, dizinin bölümleri yayınlandıktan sonra 24 saat boyunca izlenebilecek.

Disney Snapchat ile daha önce de işbirliği yapmıştı

Disney ve Snapchat, daha önce de birlikte bazı projelere imza atmıştı. Disney’in alt şirketlerinden biri olan televizyon kanalı ABD, şubat ayında Oscar ödül töreni sırasında yayın görüntüleriyle Snapchat içinde canlı hikayeler sunmuştu. Orijinal içerik ekseninde yapılan yeni işbirliği sayesinde Snapchat hem kullanıcı etkileşimini hem de reklam gelirini yukarıya çekebilir.