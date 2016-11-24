İnternet yeni ufuklara açılma imkanı sağlasa da, bazen insanlara kabuslar yaşatabiliyor. Sosyal paylaşım sitelerine ve web servislerine girmek kolay olsa da, çıkış için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Ancak İsveçli geliştiriciler Wille Dahlbo ve Linus Unnebäck tarafından hazırlanan Deseat.me isimli internet sitesi, birkaç tıkla internetteki varlığı silmeyi vadediyor.

Kullanıcılar siteye Google hesaplarıyla giriş yapıyor. Hesap oluşturulan uygulama ve servisleri tarayan site, kullanıcıların karşısına hesap silme bağlantılarının da bulunduğu bir liste çıkarıyor.

Söz konusu bağlantılara tıklandığında kullanıcılar ilgili servislerin hesap kapatma veya abonelikten çıkma sayfalarına yönlendiriliyor. Bu sayede kullanıcılar internetteki varlıklarının yoğunlarına göre maksimum 1 saat içinde tüm hesaplarından kurtulabiliyor.

Deseat.me internetle bağlarını koparmak isteyenlerin işini kolaylaştırıyor

Sosyal medya ve internetin tetiklediği stresten şikayetçi olanlar, Deseat.me ile bir türlü atamadıkları adımları daha hızlı biçimde atabilir.