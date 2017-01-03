Dell daha önce işareti verilen XPS 13 2-in-1 dizüstü bilgisayarını CES 2017’de tanıttı. XPS 13 2-in-1 dizüstü bilgisayar, tablet, stand ve çadır olmak üzere dört farklı modda kullanılabiliyor. Dell, bu bilgisayarın gezegendeki en küçük 13 inç, 2’si 1 arada cihaz olduğunun altını çiziyor. Microsoft’un Surface Book modeliyle kıyasıya rekabete girişecek olan bu model, Dell’in dikkat çektiğine göre bazı alanlarda Microsoft’un makinesinin önüne geçiyor.

Dell XPS 13 2-in-1 bilgisayar Surface Book’tan yüzde 16 oranında daha küçük, yüzde 40 daha ince ve yüzde 20 daha hafif. Ultra taşınabilir, güçlü bir dizüstü bilgisayar arayanlar için Dell’in makinesi akla gelen ilk seçeneklerden bir tanesi olacak.

XPS 13 2’si 1 arada bilgisayarın iki farklı ekran seçeneği bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 5.7 milyon kristalli, UltraSharp Quad HD+, diğeriyse 1920 x 1080 piksel Full HD ekran. Hangi seçeneği tercih ederseniz edin, ekran yansıma önleyici materyalle kaplı ve 170 derecelik görüş açısı sunuyor.

Dell, 2’si 1 arada XPS 13’ün piline de dikkat çekiyor. Her iki ekran çeşidine sahip versiyonda da 46 Watt-saatlik pil yer alıyor. Quad HD+ ekranlı modelde Core i7 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB SSD yer alıyor. Bu model 7 saate kadar Netflix’te film izleme imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra Full HD ekranlı model ise 4 GB RAM ve 128 GB SSD ile 10 saate varan film izleme keyfi sunuyor. Eğer film izlemek gibi bir amacınız yoksa ve XPS 13’ü esas olarak iş amaçlı kullanmak istiyorsanız, Full HD ekranlı modelin 15 saat civarında bir çalışma imkanı sunduğunu belirtelim.

Her iki model içinde farklı işlemci, RAM ve depolama alanı seçenekleri bulunuyor. İşlemci seçeneklerinin hepsinin Intel Kaby Lake tabanlı olması dikkat çekerken, 3.2 GHz Core i5, 3.6 GHz Core i7 seçenekleri sunuluyor. RAM ise 4 GB veya 8 GB arasından seçilebiliyor. Depolama seçenekleri de 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB SSD olarak sıralanıyor.

Hem Full HD hem de Quad HD modellerde ikişer USB Type-C portu, Thunderbolt 3 portu, microSD kart yuvası, DisplayPort ve 3.5 mm. kulaklık jakı mevcut. Her iki makinede de USB Type-A portu bulunmuyor. Ancak Dell, adaptörle bu portu kullanma imkanı da sunuyor.

Dell XPS 13 2-in-1 dizüstü bilgisayarda parmak izi okuyucu da bulunuyor. Yeni bilgisayarların 1000 dolardan başlayan yurt dışı satış fiyatlarıyla bu ay içinde satışa sunulması bekleniyor.