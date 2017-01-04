En gelişmiş oyun bilgisayarını üretme konusundaki yarış, Nvidia’nın GTX 1050 grafik işlemcisinin etrafında şekilleniyor. Nvidia 1080, 1070 ve 1060 grafik kartlarıyla oyuncular için hazırlanan dizüstü bilgisayarlarda çatıyı bir hayli yükseğe çekmişti. Bu trendi GTX 1050 ve GTX 1050 Ti ile sürdüren şirket, daha taşınabilir tasarımların hayata geçmesini mümkün kılıyor. Dell Inspiron 14 ve 15 7000 serisi dizüstü bilgisayarlar, Nvidia’nın açtığı bu yoldan yürüyor.

Inspiron 14 ve 15 7000’de özellik bakımından geçtiğimiz yıla kıyasla büyük bir fark sunmuyor. Ancak grafik işlemci seçeneklerinin 1050 ve 1050 Ti’ye yükseltilmesi, oyuncular açısından büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Her iki dizüstü bilgisayarda da dört çekirdekli, yedinci nesil Core i5 7300HQ veya Core i7 7700HQ işlemciler arasında tercih yapılabilecek. Serinin gelişmiş versiyonu olarak konumlanan 15 inç ekranlı model 512GB PCIe SSD, 1050 Ti grafik işlemcisi, 74 Wh batarya gibi özel özellikler taşıyor. 14 inç ekranlı modelin 1080p çözünürlüklü LCD ekranında parlama önleyici özellik de bulunuyor. 15.6 inç ekranlı model ise 1080p ve 4K IPS ekran seçenekleri arasında seçim yapılabiliyor.

Dell Inspiron serisi oyun bilgisayarlarını 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak

Dell Inspiron serisinde kasa değişikliği yapılmadığı için USB-C girişi bulunmuyor. Bu da bilgisayarları Lenovo’nun Legion serisine kıyasla dezavantajlı hâle getirse de, 799 dolardan başlayan fiyatlarla bu dezavantaj kapatılabiliyor.