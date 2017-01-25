Dell, üç yeni Chromebook modelini gözler önüne çıkardı. Söz konusu dizüstü bilgisayarlar arasında ekranı döndürülebilen ve özel kalemle (stylus) ile kullanılabilen Dell Chromebook 11 Convertible öne çıkıyor.

Şirketin Chromebook 11 Convertible ile uyumlu özel kalemi “Dell Productivity Active Pen” adını taşıyor. Chromebook 11 Convertible, ekranının döndürülmesi sayesinde tablet formatında da kullanılabiliyor. Dizüstü bilgisayarın klavyesine entegre edilen kamera, tablet formatında kullanım sırasında arka kamera” işlevi görüyor.

Chromebook 11 Convertible’ın öncelikli kullanım sahası olarak okullar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarın bileşenlerinin etkileyici olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bir nesil öncesine ait Intel Celeron işlemci barındıran dizüstü bilgisayarın trackpad’i sıvıların dökülmesini engellemek amacıyla kaplanmış. Kauçuk destekli kenarlar ise dizüstü bilgisayarın darbelere karşı daha korunaklı olmasını sağlıyor.

Chromebook 11 Convertible, Dell’in tanıttığı Chrome OS işletim sistemli tek dizüstü bilgisayar değildi. Şirket, Windows 10 işletim sistemli mevcut modelleri Latitude 11 ve 13’ün Chrome OS versiyonları olan Chromebook 11 ve Chromebook 13’ü de tanıttı.

Dell Chromebook 11 Convertible 349 dolar karşılığında satılacak

Chromebook 11 Convertible’ın fiyat etiketinde 349 dolar yazacak. Chromebook 11 219 dolar, Chromebook 13 ise 299 dolar karşılığında satılacak. Her üç model de 7 Şubatta raflarda olacak.