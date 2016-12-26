Geride kalan hafta sonu tatilinin önemli gelişmelerinden bir tanesi Cyanogen Inc. adlı şirketin, Cyanogen’in tüm servisleri ve desteklenen erken sürümlerinin 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren sonlandıracağı oldu. Şirketten gelen açıklamada açık kaynak tabanlı CyanogenMod OS ve kaynak kodunun erişilebilir olmaya devam edeceği belirtilirken; OnePlus One ve benzeri, Cyanogen tabanlı cihazların gelecek güncellemelerle birlikte başka platforma kayması gerekiyor.

Bu ayın başlarında şirketin CEO’su Lior Tal, kuruculardan olan ve Cyanogen projesinin önemli isimlerinden biri olan Steve Kondik ile bağların kesildiğini açıklamıştı. Ayrıca bu yılın sonuna kadar Palo Alto merkezli tek bir ekibin bu platform ile ilgilenir hâle geleceği, bunun yerine Modular OS olarak adlandırılan, Android‘in yerine geçmek yerine onu tamamlayacak bir platform üzerinde çalışılacağı söylenmişti.

Söz konusu “sonlandırma” açıklamasının yapılmasından sonra yeni gelişmeler de yaşandı. Cyanogen projesinin Lineage olarak adlandırılan yeni bir projeyle köklerinden yeniden dirileceği, özelleştirilmiş Android sürümlerinin yeniden tanımlanmasında toplulukların çabasının değerlendirileceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak yayınlanan açıklamada CyanogenMod ekibinin işlerine, marka satışı olmadan devam edemeyeceği, Cyanogen’in kurumsal kurumsal aktivitelerini mod grubundan ayırmanın da zor olacağı belirtildi.

Diğer bir deyişle CyanogenMod başka bir isimle yaşamaya devam edecek. Bu arada CyanogenMod’un web sitesi de kapandı. Sitenin DNS kayıtları silinirken, açık kaynak tabanlı mobil işletim sistemi ekibi projenin devam ettiğini yineledi. Yeni proje Lineage OS’in web sitesi de projenin devam edeceğini doğruluyor.