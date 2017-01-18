Microsoft son zamanlarda Cortana Android uygulamasının kullanıcı arayüzünde birtakım yenilikler yapmıştı. Ancak şirketin bu dijital asistanla ilgili daha fazla planı var. Yazılım üreticisi şu sıralar Cortana’ya Android kilit ekranından tek bir sürükleme hareketiyle erişme fırsatı sağlayacak bir özellik üzerinden çalışıyor.

Bu yeni özellik, Google’ın kendi geliştirdiği hızlı erişim aracının yerini alacak şekilde geliştiriliyor. Böylelikle Android kullanıcıları Cortana’ya geçiş yapmaya teşvik edilecek.

MSPoweruser sitesinin belirttiğine göre, kilit ekranında Cortana mevcut kilit ekranlarının yerini almayacak. Böylelikle Android cihazıyla birlikte yüklü olarak gelen veya bir başka özelleştirilmiş kilit ekranından yararlanmak mümkün olacak.

Cortana Android kilit ekranında, hareketli logonun basit şekilde sağa veya sola sürüklenmesiyle etkinleştirilebilecek. Microsoft’un şu anda bu yeni özelliği test ettiği belirtiliyor. İsteyen Android kullanıcıları Google Play Store üzerinden, bu deneme sürecine katılabiliyor.

Ne var ki, Cortana henüz Türkiye’de kullanıma açık değil ve Türkçe desteği bulunmuyor. Bu da söz konusu özelliğin Türkiye’deki Android kullanıcıları için pek de anlamlı olmadığı anlamına geliyor.