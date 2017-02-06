Harita uygulamalarının sadece yol tarifi verdiği günler geride kaldı. Artık pek çok popüler harita uygulamasında şehir içi ulaşıma dair bilgiler de bulunuyor. Yine de, bu bilgiler doğrudan ulaşıma odaklanan uygulamaların verdiği bilgilere kıyasla yüzeysel kalıyor. Kullanıcılarına tamamen ulaşım bilgilerini aktarmaya yönelik uygulamalardan biri olan Citymapper, şehir listesine İstanbul’un da eklenmesiyle daha cazip bir seçeneğe dönüştü.

Citymapper hâli hazırda toplam 39 şehre ait toplu taşıma bilgilerini kullanıcılara ulaştırıyor. Uygulama kullanıcılarının konumlarını otomatik olarak belirleyebildiği gibi, manuel olarak başka şehirlerin ulaşım ağının keşfedilmesini de mümkün kılıyor. Böylelikle seyahatler öncesinde şehir içindeki ulaşım yolları rahatlıkla öğrenilebiliyor. Uygulama, çevrim dışı olunsa bile şehirlerin bazı ulaşım haritalarını kullanıcılarına gösteriyor. Buna ek olarak, konum takibi yapılması sayesinde yakınlardaki duraklar da çevrim dışıyken bile görülebiliyor.

Kullanıcılar Citymapper’a ev veya iş yeri adreslerini kaydedebiliyor. Böylelikle bu konumların da dahil olduğu ulaşım planları çok daha hızlı biçimde oluşturulabiliyor. Durak kaydetme özelliğiyse sıklıkla kullanılan duraklardaki sefer çizelgesini birkaç saniye içinde görme imkanını veriyor.

Citymapper ile belli bir noktaya gidiş için gerekli toplu taşıma bilgilerini almak oldukça zahmetsiz bir süreç. Bunun için uygulamanın ana ekranında bulunan “Beni Bir Yere Götür” yazısına dokunmak ve ardından gidilecek adresi yazmak yeterli oluyor.

Kullancılar, diledikleri takdirde varış noktasını harita üzerinden de seçebiliyor. Daha önce yapılan yolculuklardaki varış veya çıkış noktaları da açılan ekranda kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Citymapper İstanbul’a özgü ulaşım araçlarına da oluşturduğu yolculuk planlarında yer veriyor. Dolmuş, minibüs, metrobüs, tramvay gibi vasıtalar da seyahat planlarına yerleştiriliyor. Böylelikle en hızlı ulaşım rotasının belirlenmesinde alternatifler artırılmış oluyor. Dolmuş ve minibüs seçeneği, öncelikli olarak önerilen seçeneklerin altında listeleniyor.

Citymapper ile İstanbul genelindeki tüm ulaşım hatlarına dair detayları görmek de mümkün oluyor. Metro, Marmaray, tramvay ve metrobüs gibi sistemlerin yanı sıra İstanbul içi vapur hatları, deniz otobüsleri, Dentur ve Turyol motorlarının sefer bilgileri de uygulama tarafından kullanıcılarına ulaştırılıyor. Böylelikle İstanbul’un tüm ulaşım seçeneklerine tek bir merkez üzerinden erişilebiliyor.

Yolculuk geçmişi sayesinde daha önce Citymapper ile oluşturulan ulaşım planları da görülebiliyor. Uygulama, kullanıcılara varış noktalarını Google Sokak Görünümü üzerinden biraz yüzeysel de olsa keşfetme imkanını da sunuyor. Uygulama, İETT Destek Twitter hesabının paylaşımlarını da gösteriyor.

Uygulamanın kontrol paneline ana ekranın sol üst kısmında bulunan liste ikonuna dokunulduğunda ulaşılıyor. Panel üzerinden şehir değişikliği gerçekleştirilebiliyor ya da uygulamaya giriş yapılabiliyor. Uygulamaya giriş yapıldığında kayıtlı bilgilere başka cihazlar üzerinden de erişilebiliyor.

Citymapper hizmet verdiği tüm şehirlerde kapsamlı ulaşım seçeneklerini gösteriyor

Citymapper hizmet verdiği tüm şehirlerde toplu taşıma seçeneklerini kapsamlı biçimde gösteriyor. iOS versiyonunda Apple Watch desteği sunan uygulamaya Android üzerinden de erişilebiliyor.

Dünya metropollerine yolu sık sık düşenler için Citymapper, mutlaka indirilmesi gereken uygulamalar arasında yer alıyor.