Çin uygulama mağazaları konusunda “baskıcı” olarak nitelenebilecek yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Özellikle mobil uygulama mağazalarını ifade özgürlüğü ve zararlı yazılım gibi kavram ve ürünlerin dolaşıma çıkmasına yardımcı olduğunu düşünen Çin hükümeti, bunu engellemek adına harekete geçiyor.

Çin Siber Alan İdaresi, bugün (16 Ocak) itibarıyla tüm uygulama mağazalarına devlete kaydolma zorunluluğu getiriyor. Yapılan açıklamada, bunun güvenliği artırma amacıyla atılmış bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada bazı uygulama mağazalarının “berbat bir şekilde” yönetildiğine dikkat çekildi. Bu mağazaların güvenlik riski oluşturduğunu savunan yetkililer, söz konusu risklerin kullanıcıların haklarını çiğneyebileceğini ifade etti. “Yasadışı bilgiler” içermeleri de güvenlik mağazalarının sorunları arasında gösterildi. Kayıt zorunluluğunun mağazaların kalitesini artırması muhtemel görünse de, temel amacın uygulama mağazalarını daha yakından izlemek olduğu gerçeği değişmiyor.

Çin’den böyle bir talebin gelmesi ise pek şaşırtıcı olmadı. Zira bu talebin işaretleri geçtiğimiz yıl verilmişti. Çin, ulusal güvenliği veya sosyal statükoyu tehdit eden uygulamaları mağazadan kaldırma hakkını veren yasayı hayata geçirmişti. Apple, kısa süre önce The New York Times uygulamasını Çin’de App Store’dan kaldırmak zorunda kalmıştı. Kayıt zorunluluğunun da bu yasanın uygulanmasını kuvvetlendirmesi bekleniyor.

Çin uygulama mağazaları konusunda daha önce de baskıcı politikalar izliyordu

Çin uygulama mağazaları konusunda uzun süredir baskıcı politikalar izliyor. Ülkede Google Play Store’a hâli hazırda erişilemiyor. Ancak izleme mekanizmasının kuvvetlendirilmesiyle birlikte bu durumun da değişebileceği belirtiliyor.