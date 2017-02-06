Çin’in sıklıkla gündeme gelen hava kirliliği problemi ve kömür enerjisine olan bağımlılığı, ülkenin temiz enerji konusundaki karnesinin kırık olduğunu düşündürüyor. Ancak Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından açıklanan rakamlar, durumun düşünüldüğü gibi olmadığını gösteriyor. Çin güneş enerjisi üretimi konusunda 2016’nın sonu itibarıyla dünyanın zirvesine yerleşti.

Açıklanan rakamlara göre, Çin’in güneş enerjisi üretimi 2016’da ikiye katlandı ve yıl sonu itibarıyla 77.42 gigawatta ulaştı. Ancak Çin’in nüfusuyla kıyaslandığında bu rakamın yeterli seviyede olmadığını belirtmek gerekiyor.

Güneş enerjisi, şu an için Çin adına kovadaki bir damladan fazlası değil. Çin’in toplam enerji üretimi içinde güneş enerjisinin payı henüz yüzde 1 seviyesinde. Ancak Çin Ulusal Enerji İdaresi, 2020 itibarıyla üretim kapasitesini 110 gigawattın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Güneş enerjisinin ülkenin enerji politikasındaki payının da yıllar içinde artırılması planlanıyor. Çin hâli hazırda yüzde 11 seviyesinde seyreden fosil dışı enerjisi kullanımını 2030 itibarıyla yüzde 20’ye yükseltmeyi hedefliyor.

Çin güneş enerjisi üretimini artırmak için gerekli alana sahip

Çin’in hedeflediği kapasite artışını başka ülkelerin gerçekleştirmesi çok kolay görünmüyor. Ülkenin güneş enerjisi üretimine uygun alanlarının fazlalığı da bu hedefin gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Üretilen güneş enerjisinin nüfusun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı ise henüz bilinmiyor.