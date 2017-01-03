Otomotiv sektörünün geleceğinde otomobilde seyahat edenlerin rahatlığı ve eğlencesi, hızdan daha büyük bir yer tutacak gibi görünüyor. Chrysler Portal adını verdiği yeni konsept otomobiliyle bu yaklaşımı benimsediğini gösteriyor. CES 2017’de duyurulan elektrikli otomobil, yüz tanıma ve sesle biyometrik doğrulama gibi özellikler barındırıyor.

Chrysler’den yapılan açıklamada, “milenyum çağı çocukları” düşünülerek geliştirilen otomobilin bir araçtan daha fazlası olmasının ve insanların günlük hayatının önemli bir parçasına dönüşmesinin amaçlandığı belirtildi.

Görüntü itibarıyla SUV ve minivan melezi gibi duran Portal’da üç oturma sırası bulunuyor. Yolculuğun mümkün olduğunca “bağlı” hâle gelmesi adına Portal’da bir selfie kamerası bulunuyor. Yolcular hakkındaki bilgileri alan otomobil, seyahat planlamasına yardımcı olabiliyor.

Arka koltuklarda oturan yolcular ise önlerindeki ekranlar sayesinde yolculuklarına dair güncellemeler yapabiliyor. Otomobilde en arkada oturan kişi ve sürücü arasında iletişimin sağlanması için bir diyafon sistemi de bulunuyor.

Chrysler Portal tam şarjla 400 kilometre mesafe katedebilecek

Chrysler Portal sadece selfie ve sosyal paylaşım özellikleriyle dikkat çekmiyor. Otomobil tamamen dolu bataryayla 400 kilometre yol gidebilecek. DC hızlı şarj özelliği ise 15 dakikalık bir şarj işlemiyle 240 kilometre mesafe katetmeyi sağlayacak. Lidar, radar, ultrasonik sensörler ve kamera ise otomobilin yarı otonom biçimde ilerlemesini mümkün kılacak. Chrysler Portal’ın satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda şimdilik bir işaret gelmese de, konsept otomobillerin genelde yollarda boy göstermediğini unutmamak gerekiyor.