Fiat Chrysler ve Google’ın sürücüsüz otomobil girişimi Waymo, geçtiğimiz yılın mayıs ayında sürücüsüz otomobil üretimi için birlikte çalışma kararı almıştı. Bu işbirliği doğrultusunda Fiat Chrysler, Waymo’nun otonom sürüş teknolojisini barındıran elektrikli minivanlar üretecekti. Chrysler Pacifica Hybrid adını taşıyan otomobilin ilk partisinin üretiminin tamamlandığını açıklayan Fiat Chrysler, Waymo ile işbirliğinin meyvesini CES 2017’de sergileyecek.

Fiat Chrysler, ilk etapta 100 adet Pacifica Hybrid üretti. CES 2017’nin ardından Waymo’nun otonom sürüş test filosuna katılacak bu araçlar, Fiat Chrysler ve Waymo mühendisleri tarafından birlikte geliştirildi.

Waymo’nun otonom sürüş teknolojisinin entegrasyonu için Pacifica Hybrid’in elektrik, güç aktarma organları, şasi ve yapısal sistemlerinde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Waymo’nun özel yol bilgisayarı ve takip sensörleri de Chrysler Pacifica Hybrid’e eklendi.

Waymo: Chrysler Pacifica Hybrid test filomuza önemli katkı sağlayacak

Fiat Chrysler Automobiles CEO’su Sergio Marchionne, Waymo ile yaptıkları işbirliğinin yenilik, güvenlik ve teknoloji kültürünü geliştirmek için hayati bir önem taşıdığını belirtti. Bu işbirliğinin kendilerine otomobil endüstrisinin karşılaştığı fırsat ve zorlukları ele alma imkanı verdiğini söyleyen Marchionne, sürücüsüz otomobillerin günlük hayatta önemli bir yere sahip olacağı zamanlara da yaklaşıldığını sözlerine ekledi.

Waymo CEO’su John Krafcik ise Fiat Chrysler ile olan işbirliklerini 2017’de de sürdürmek istediklerini dile getirdi. Krafcik, Chrysler Pacifica Hybrid’in Waymo’nun test filosuna büyük katkı yapacağını belirtmeyi de ihmal etmedi.