Google, Daydream uyumlu telefon sahipleri için sanal gerçeklik içeriklerine erişimi daha kolay hâle getiriyor. Şirket, yaptığı duyuruyla Chrome mobil uygulamasının en son versiyonunun sanal gerçeklik desteğini açıkladı. Getirilen bu Chrome VR desteği sayesinde kullanıcılar VR destekli sitelerdeki içeriklerde gezinebilecekler. Sadece VR dünyasına giriş yapmak istediklerini belirtmeliler, daha sonra da telefonlarını Daydream View cihazına yerleştirmeliler.

Hatta, Daydream uyumlu telefonlardan bir tanesine sahip olmayanlar bile Chrome üzerinden Daydream içeriklerini görüntüleyebiliyor. Yapmaları gereken tek şey parmaklarını veya fare imlecini kullanarak gezinmek olacak. Ancak eninde sonunda Google Cardboard gibi ek başlıklar sayesinde VR içerikle etkileşim kurmaları mümkün olacaktır.

Şimdiye kadar kullanıcıların VR içerik için ayrı uygulamalara ihtiyacı oluyor, ya da bir şeyleri izlemek veya oynatmak için YouTube’da gezinmeleri gerekiyordu. Her iki durumda da kaliteli içerikleri bulmak kolay olmuyordu. Bu son Chrome güncellemesiyle birlikte VR içerik tüketimi daha doğal bir süreç hâline gelebilir. Aşağıdaki kaynak bağlantı bölümünden ulaşabileceğiniz Google blog yazısı bağlantısı bazı VR içerikli siteleri listeliyor. Eğer yurt dışından bir Daydream View cihazı edindiyseniz, telefonunuz da uyumluysa, bu içeriklere bir göz atmak isteyebilirsiniz.