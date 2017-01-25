Piyasadaki Android işletim sistemli tabletlerin sayısı oldukça fazla. Android’in farklılaştırılmış versiyonlarını barındıran tabletler de eklenince bu sayı iyiden iyiye artıyor. Ancak Google yakında tablet almak isteyenlerin önüne yeni bir seçenek daha çıkarmaya hazırlanıyor. Bir Google yöneticisi, Chrome OS işletim sistemli tabletlerin yakında satışa sunulacağını doğruladı.

The Verge sitesine konuşan Google’ın Android ve Chrome’da eğitim ve girişimlerden sorumlu ürün direktörü Rajen Sheth, Chrome işletim sistemiyle ilgilenen ekibin platformdaki dokunmayla kontrol deneyimini geliştirmek için sıkı biçimde çalıştığını belirtti. Bu açıklama, yakında dokunmatik ekran desteğine sahip Chromebook modellerinin sayısının artacağı anlamına geliyor.

Sheth, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun olacağını görmeye devam edeceksiniz. Böylelikle üreticilerin önünde farklı formatlarda cihazlar geliştirmek için daha çok imkân olacak. Yakında Chrome OS ile çalışan hibrit cihazlar ve tabletlerle tanışmayı da bekleyebilirsiniz.”

Bu gelişim süreci fazlasıyla ilginç olacak gibi görünüyor. Google, 2017’de piyasaya sürülecek yeni Chromebook modellerinin hepsinin Android uygulamalarını destekleyeceğini daha önce açıklamıştı. Tabletlerin ve hibrit cihazların da devreye girmesiyle birlikte Google’ın işletim sisteminin pazar payı daha hızlı biçimde yükselebilir. Android uygulamalarının da Chromebook’ların yoğun ilgi gördüğü eğitim pazarı sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşması muhtemel görünüyor.

Chrome OS yüklü tabletlerin çıkış zamanı henüz bilinmiyor

Google, Chrome OS işletim sistemiyle gelecek ilk tabletler konusunda somut bir ipucu vermedi. Bu tabletlerin piyasaya ne zaman çıkacağı da şu an için tam olarak bilinmiyor. Pixel C’nin Google’ın piyasaya süreceği yeni tabletler için bir tür “ön izleme” olarak nitelenebileceği belirtiliyor.