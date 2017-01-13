Ses tutkunları en popüler kayıpsız ses formatlarından bir tanesini dinlemek için yeni bir yola sahip oluyor. 9to5Google sitesinin bildirdiğine göre, Google Chrome FLAC desteği sunmaya başladı. Bu özelliğin çok yakında geniş kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

FLAC desteği Chrome’un yeni beta sürümünde aktif hâle getirildi. Üstelik 9to5Google, bu desteğin Chrome OS’in en güncel versiyonunda da yer aldığını söylüyor. Eğer cihazınızın yerel diskinde FLAC dosyaları varsa veya web’de bir tanesine denk geldiyseniz, eklenen destek sayesinde bunu Chrome ile açıp oynatabilirsiniz. Üstelik Chrome, sekmenin tümünü özel bir müzik oynatıcısına ayırıp çalma kontrollerine oradan erişmeyi de sağlıyor.

Bu destek sayesinde Chrome kullanan Mac sahipleri de FLAC dosyalarını çalmak için daha basit bir yola kavuşmuş oluyor. Herhangi bir yerel macOS uygulamasının desteklemediği FLAC’ı Mac bilgisayarlarda dinlemek için aralarında popüler VLC’nin de yer aldığı birçok farklı alternatif bulunuyor. Chrome da onlar arasına katılacak. Windows 10 tarafında ise bu kayıpsız ses formatı için yerel destek sunuluyor.

Google’ın popüler internet tarayıcısı sayesinde daha kolay bir çalma yöntemi sunulsa da, FLAC’ın geniş kullanıma ulaşması zor görünüyor. Çünkü FLAC dosyaları MP3, AAC gibi formatlara göre çok daha büyük yer kaplıyor. Bununla birlikte sağladığı fark ancak yüksek kaliteli ekipmanlara sahip olan ses tutkunları sayesinde tam olarak anlaşılabiliyor. FLAC desteğinin sunulması güzel, ancak çoğu kullanıcı için Spotify veya Apple Music’ten dinlenecek 320 kbps kalitesinde şarkılar yeterli ses kalitesini sağlayacaktır.