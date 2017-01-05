Casio Android Wear işletim sistemli Smart Outdoor Watch WSD-F10 ile akıllı saat pazarına adım atmıştı. İlk denemesinde etkileyici bir iş sergileyen şirket, ortaya karakterli ve hedef kitlesi belli bir ürün çıkarmayı başarmıştı. Casio, CES 2017’de görücüye çıkarttığı yeni akıllı saatinde de aynı yoldan yürümeye devam ediyor.

Smart Outdoor Watch WSD-F20, GPS desteği sunarak selefinin önemli açıklarından birini kapatmasıyla dikkat çekiyor. Ancak Casio’nun yeni akıllı saatine eklediği yetenekler bununla da sınırlı kalmıyor. Mapbox’tan harita indirebilen Smart Outdoor Watch WSD-F20, bu haritaları GPS ile birlikte çevrim dışı olarak kullanabiliyor. GPS verilerinden aynı zamanda saatin Aktivite uygulamasında da faydalanılıyor. Yürürken, bisiklete binerken veya kayak yaparken geçilen parkurlar bu sayede kayıt altına alınıyor. Bu özellikler sayesinde Casio Smart Outdoor Watch WSD-F20, akıllı telefondan bağımsız kullanılsa bile işlevsel bir cihaz niteliği taşıyor.

Smart Outdoor Watch WSD-F20, tasarımı itibarıyla selefinden daha dayanıklı bir cihaz izlenimi veriyor. Akıllı saatin turuncu renkli versiyonunda da daha koyu bir tonun tercih edilmiş olması dikkat çekiyor. Akıllı saatin ekranını tek renkli moda geçirmek ise pil ömrünü bir ay uzatmayı sağlıyor.

Casio Android Wear 2.0 güncellemesini WSD-F10’a da getirecek

Casio’nun yeni akıllı saati kutusundan Android Wear 2.0 yüklü olarak çıkacak. Şirket, WSD-F10’u da Android Wear 2.0 ile güncellemeyi ihmal etmeyecek. Akıllı saatin doğa koşullarında kullanıma uygun özelliklerinin çoğunu Casio’nun yazılımı sağlasa da, yeni saat arayüzü gibi özelliklerin de kullanıcılara cazip gelebileceğini unutmamak gerekiyor.

Casio Smart Outdoor Watch WSD-F20, 21 Nisanda yurt dışından satışa sunulacak. Akıllı saatin fiyat etiketinde 500 dolar yazacak.