Carpool Karaoke, James Corden’ın sunduğu Late Late Show’un en popüler bölümü olarak tanımlanabilir. Corden’ın ünlü isimlerle arabada seyahat ederken hem sohbet ettiği hem de şarkı söylediği bu bölümün Apple Music içinde özel bir programa dönüşeceği daha önce açıklanmıştı. Programın ilk sezonuna dair detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

İlk sezon, her biri yarım saat uzunluğunda 16 bölümden oluşacak. Bu bölümlerin her birinde direksiyon koltuğunda farklı bir isim oturacak. Gözlerin James Corden’ın arayacağının bilincinde olan Apple, sunucuyu da rotasyona bağlayarak bu işi çözmüşe benziyor.

Konuk sunucular da, tahmin edilebileceği üzere, oldukça ünlü isimler arasından seçilmiş. Örneğin; şarkıcı John Legend, bir diğer ünlü şarkıcı Alicia Keys’i ağırlayacak. Popüler çizgi dizi Family Guy’ın prodüktörü Seth MacFarlane ise Ariana Grande’in şöförlüğünü yapacak. Metal müziğin efsane grubu Metallica ise komedyen Billy Eichner’in arabasında yolculuk yapacak. İlk sezonun bilinen tek kadın sürücüsü ise müzisyen Blake Shelton’ı ağırlayan sunucu ve oyuncu Chelsea Handler olacak. İşin asıl sahibi James Corden ise Apple Music için çekilen bölümlerde Will Smith ile birlikte yolculuk yapacak.

Carpool Karaoke Late Late Show’daki varlığını sürdürecek

Carpool Karaoke, James Corden’ın programı içindeki varlığını da Apple Music’teki bölümlerden bağımsız olarak sürdürecek. Apple Music’te yayınlanacak bölümlerle ilgili yeni detayların da ilk gösterim tarihi yaklaştıkça gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Apple, Carpool Karaoke’ye olan ilgisini iPhone 7 etkinliğinin açılışında açık biçimde göstermişti.