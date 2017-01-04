Canon Powershot G9X Mark II modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Şirketin üst sınıf kompakt kamera serisinin en son üyesi olan bu yeni makine boyut bakımından küçük olsa da, özellikler bakımından ters orantılı niteliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 20.1 megapiksel gibi yüksek çözünürlük destekli bir sensör de barındırdığını belirtmeden geçmeyelim.

2015 yılında çıkan orijinal modele göre dar kapsamlı bir güncelleme niteliğini taşıyan G9X Mark II’deki en büyük yenilik olarak DIGIC 7 görüntü işlemcisi gösterilebilir. Canon bu işlemciyi Şubat 2016’da, o zaman çıkan G7X ile birlikte sunmuştu. Bunun sayesinde G9X Mark II de düşük ışıkta daha iyi performans gösterecek, yüksek ISO değerlerinde daha az gürültü olacak ve makine genel olarak hızlı olacak. G9X Mark II’nin RAW veya JPG formatında saniyede 8 karenin üstünde çekim yapabildiği söyleniyor.

Ayrıca Canon G9X Mark II’nin daha iyi bir yüz ve nesne tanıma yeteneğine sahip olduğunu, USB üzerinden şarj edilebildiğini ve sürekli açık Bluetooth seçeneğinin olduğunu da dile getiriyor.

G9X Mark II’nin geri kalan unsurları kameranın ilk versiyonundakilerden çok farklı değil. Aynı f2.0-4.9 lens, aynı şekilde 28-84mm eşdeğer aralıkta zum, 3 inç LCD ekran bulunuyor. Ayrıca aynı derecede pil performansı sergiliyor. Bununla birlikte en fazla saniyede 60 kare hızında 1080p video çekmeye de devam ediyor. Sony ve Panasonic’in aynı sınıfta 4K video çekimine çoktan geçiş yaptıklarını düşünecek olursak, Canon’un biraz geride kaldığını söylemek gerekiyor.

Canon’un yeni makinesiyle iyi bir iş çıkardığı söylenebilir. Bununla birlikte DSLR dışı kategoride rakiplerinin gerisinde kalmaya başladığı da gözlerden kaçmıyor.