Boston Dynamics, geliştirdiği iki ve dört ayaklı robotlarla tanınıyor. Ancak şirket bir yandan da “radikal” olarak nitelenebilecek yeni robotlar üzerinde testler yapmayı sürdürüyor. Boston Dynamics Handle adını taşıyan tekerlekli robotunu da test ediyor. İnternete sızan bir video, geliştirme çalışmalarının ne aşamaya geldiğini gösteriyor.

Handle, tasarımı itibarıyla şirketin iki ayaklı robotu Atlas ve Segway’in birleşimi gibi görünüyor. Henüz resmen tanıtılmayan Handle, şirketin kurucusu Marc Raibert tarafından yatırımcılara yapılan bir sunumla gözler önüne çıktı. Sunumun görüntüleri, risk sermayedarı Steve Jurvetson tarafından YouTube’a yüklendi.

Raibert, Handle’ı “Ayaklar ve tekerlekleri buluşturan bir deney” olarak tanımladı. Oldukça dinamik bir sistem gibi görünen Raibert, kendisini daima dengeliyor ve ağırlığını dağıtma konusunda epey yetenekli bir imaj çiziyor. Boston Dynamics’in kurucusu, tekerleklerin ayaklara kıyasla daha verimli olduğunu da belirtiyor. Ancak tekerlek tercihi nedeniyle robot, pürüzlü zeminlerde hareket kabiliyetinden bir nebze de olsa feragat ediyor. Raibert, ilk sunum itibarıyla Handle’ın kabuslar salan bir robot gibi göründüğünü belirtti.

Basit görevleri yerine getirebilecek Handle tipinde bir robot, depolarda kullanım için uygun görünüyor. Boston Dynamics, bugüne kadar geliştirdiği robotlarla kamuoyunu etkilemeyi başarmıştı. Ancak şirket bu etkiyi ticari düzleme taşıyamamıştı. Handle, bu durumu değiştirecek potansiyele sahip gibi görünüyor.

Boston Dynamics Handle sayesinde alıcı bulabilir

Boston Dynamics, 2013’te Google’ın çatı şirketi Alphabet tarafından satın alınmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın mart ayında Alphabet’in Boston Dynamics’e alıcı aradığına dair haberler gündeme gelmişti. Bu süreçte Toyota ve Amazon’un adı potansiyel alıcılar arasında anılmıştı. Handle’ın Boston Dynamics’e yeni alıcı bulma konusunda katkı sağlayabileceği söyleniyor.