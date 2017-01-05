Sürücüsüz otomobiller 2017’de hem otomotiv hem de teknoloji sektörünün gündeminde önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. BMW sürücüsüz otomobil çalışmalarında Intel ve Mobileye ile birlikte hareket edeceğini geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Bu konuda ortak çalışmalar yürüten üç şirket, 2017’nin ikinci yarısı itibarıyla otonom sürüş teknolojisine sahip 40 otomobilin trafiğe açık yollarda test edilmesinin planlandığını duyurdu. Bu testler hem ABD’de hem de Avrupa’da gerçekleştirilecek.

BMW sürücüsüz otomobil çalışmalarında Intel’den işlemci gücü, Mobileye’dan ise sürüş destek sistemleri ve sensörler konusunda destek alıyor. Şirketten geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, otonom sürüş teknolojisine sahip otomobillerin 2021’de satışa sunulmasının planlandığı belirtilmişti. BMW, aradan geçen bir yılın ardından söz konusu otomobillerin testlerinin 2017 içinde başlayacağını açıkladı.

Ancak BMW ve iş ortakları sadece sürücüsüz 7 serisi otomobiller geliştirmekle yetinmeyecek gibi görünüyor. “Ölçeklenebilir mimari” geliştirmeyi istediklerini belirten üç şirket, bu mimarinin diğer otomobil üreticileri ve tasarımcılar tarafından da kullanılmasını ve başka otomobillere uyarlanmasını istiyor.

BMW sürücüsüz otomobil çalışmalarında başka yollardan da ilerliyor

Her üç şirket de, mevcut işbirliklerinden bağımsız biçimde kendi sürücüsüz otomobil projelerini de sürdürüyor. BMW, “i NEXT” olarak adlandırdığı elektrikli sürücüsüz otomobilini 2021’de yollara çıkarmayı planlıyor. Alman otomotiv devi, bu otomobili “inovasyon sürücüsü” olarak niteliyor. Intel de geçtiğimiz yılın sonlarında önümüzdeki iki yıllık dönemde otonom araçların gelişimi için 250 milyon dolar harcayacağını açıklamıştı. Mobileye ise neredeyse tamamen otonom bir sürüş sistemini 2019 itibarıyla hazır hâle getirmek adına Delphi ile işbirliğine gitmişti.