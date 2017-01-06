BMW i Inside Future adını verdiği iç mekan tasarım konseptini CES 2017’de gözler önüne çıkardı. Şirket, söz konusu konsepti “orta vadeli geleceğe kısa bir bakış” sözleriyle tanımlıyor. BMW, iç mekan tasarımını 2020’den sonra piyasaya süreceği otomobillerde uygulamayı planlıyor.

Oldukça konforlu görünen sistemde, şirketin HoloActive Touch adını verdiği füturistik bir kontrol sistemi de bulunuyor. Bu sistem sayesinde her yolcu, otomobildeki diğer yolcuları rahatsız etmeden kendi videolarını izleyip kendi şarkılarını dinleyebiliyor.

Otomobillerin sürüş deneyimi, önümüzdeki 10 yıllık dönem içinde önemli ölçüde değişecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu tarz konsept tasarımların ortaya çıkması da bu değişimin yaygınlaşması adına önem taşıyor. Sürücüsüz otomobiller sayesinde tüm yolcuların yolculuk esnasında başka şeylerle uğraşması mümkün olabilecek. Dolayısıyla otomobillerin iç mekan tasarımlarının da bu değişimi yansıtması gerekiyor.

BMW i Inside Future koltuk altlarında kitap bölmeleri sunuyor

BMW’nin i Inside Future adını taşıyan konsept tasarımında koltukların altında kitap koyulabilecek özel bölmeler sunuyor. Bu tasarımla otomobillerin de iyiden iyiye bir yaşam alanına dönüşeceği söylenebilir.