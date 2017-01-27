BlackBerry son zamanlarda mesaisini Mercury adıyla anılan yeni amiral gemisi telefonu için harcıyor. CES 2017’de ilk kez gözler önüne çıkan Mercury’ye dair daha kapsamlı detaylar ise MWC 2017’nin resmi açılışı öncesinde Barselona’da düzenlenecek etkinlikte paylaşılacak. Söz konusu etkinlik 25 Şubatta gerçekleştirilecek.

Ancak gelen haberler, şirketin çalışmalarını Mercury ile sınırlı tutmayacağını gösteriyor. @rquant rumuzlu Twitter kullanıcısı, BlackBerry markalı telefonları üreten TCL’in uygun fiyatlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını iddia etti. BBC100-1 kod adıyla anılan telefonun giriş seviyesinde konumlanacağı belirtiliyor.

Sızan muhtemel özellik listesi de bu durumu doğruluyor. BBC100-1’in 720p çözünürlüklü 5.5 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Qualcomm Snapdragon 425 işlemciye ise 4 GB RAM ve 32 GB dahli hafızanın eşlik etmesi bekleniyor. 3000 mAh kapasiteli pil, çift SIM desteği, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera da diğer bileşenler arasında sayılıyor.

BlackBerry yeni cihazını sadece gelişmekte olan pazarlarda satabilir

Şirketin BBC100-1’i sadece gelişmekte olan pazarlarda satacağı da iddialar arasında yer alıyor. Burada da önceliğin BlackBerry’nin önemli işbirliklerinin bulunduğu Endonezya’da olacağı söyleniyor. Cihazla ilgili iddiaların doğru olup olmadığının test edileceği ilk yer ise MWC 2017 olacak gibi görünüyor.