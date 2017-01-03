BlackBerry’nin DTEK60’ı tanıtmasının üzerinden çok fazla bir zaman geçmedi. Kanadalı şirket artık kendi markasını taşıyan telefonları tasarlamaktan ve üretmekten vazgeçse de, hayranlarına son bir hediye daha sunmaya hazırlanıyor. BlackBerry fiziksel klavyeye sahip belki de son akıllı telefonunu CES 2017’de resmen duyuracak. BlackBerry PRESS adını taşıyacağı söylenen akıllı telefonu Kanadalı şirket ve bundan sonraki üreticisi TCL birlikte geliştirdi.

Akıllı telefona dair detaylar henüz gün yüzüne çıkmış değil. TCL’in Kuzey Amerika Başkanı ve Genel Müdürü Steve Cistulli’nin Twitter üzerinden paylaştığı video dışında akıllı telefona dair bir ipucu bulunmuyor.

Cistulli’nin tweeti, akıllı telefonun PRESS adını taşıdığını büyük ölçüde kanıtlıyor. BlackBerry’nin akıllı telefonlarını isimlendirirken büyük harfleri kullanmayı sevdiği de daha önce verdiği isimlerden dolayı biliniyor.

BlackBerry PRESS 1080p çözünürlüklü ekrana sahip olabilir

Cistulli’nin paylaştığı video, PRESS’in fiziksel bir klavyeye sahip olacağını doğruluyor. Bunun dışında videoda akıllı telefonun özelliklerine dair başka bir ipucu verilmiyor. PRESS’te 2016’nın sonunda tanıtılan telefonlarda bulunan donanım özelliklerinin yer alması muhtemel görünüyor.

Sadece ekran çözünürlüğünün 1080p olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu ekranın kare olmayacağı söyleniyor. Bu da BlackBerry Press’in uzun bir cihaz olabileceği anlamına geliyor.