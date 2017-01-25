Samsung Galaxy S8’in şubat ayının sonunda Barselona’da gerçekleştirilecek 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2017) tanıtılmayacak olması, diğer üreticileri rahatlatacak gibi görünüyor. Merakla beklenen akıllı telefonlardan birinin yokluğu, diğer akıllı telefonlara vitrine çıkmak için daha fazla fırsat veriyor. BlackBerry Mercury de ön plana çıkmaya aday cihazlar arasında yer alıyor.

BlackBerry Mobile, resmi Twitter hesabı aracılığıyla uzun süredir “Mercury” kod adıyla anılan yeni akıllı telefonunun Barselona’da resmen görücüye çıkacağını doğruladı. Akıllı telefonun resmi adının ne olacağı henüz bilinmese de, tanıtım etkinliğinin 25 Şubatta gerçekleştirileceği açıklanmış durumda. Barselona’da düzenlenecek etkinliğin ardından telefon, 27 Şubatta kapılarını resmen açacak olan MWC 2017’de gözler önüne çıkacak.

Mercury’nin üretimini üstlenen TCL, akıllı telefonu ayın başlarında Las Vegas’ta düzenlenen CES 2017’de gözler önüne çıkarmış, ancak resmi bir duyuru yapmamıştı. Sadece telefonun varlığını göstermekle yetinen şirket, cihazın özellikleri hakkında bilgi vermemişti. Mercury’ye dair detaylar, MWC 2017 ile birlikte gün yüzüne çıkacak.

TCL tarafından daha önce yapılan bir Twitter paylaşımı, telefonun BlackBerry PRESS adıyla resmiyet kazanmasını hâlâ ihtimaller arasında tutuyor. CES 2017 sırasında gözler önüne çıkan demo cihazı, akıllı telefonun tasarımı hakkında fikir edinmeyi sağlamıştı. Özellikle kare formatında olmaması, Mercury’nin dikkat çekmesini sağlamıştı.

BlackBerry Mercury Snapdragon 821 işlemciyle gelebilir

Ancak cihazın içinde nelerin olduğu hâlen bilinmiyor. 1080p çözünürlüklü ekrana sahip akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 821 işlemci taşıması bekleniyor. Daha öncesinde Snapdragon 835 de ihtimaller arasında sayılıyordu. Ancak söz konusu işlemcinin ilk olarak Samsung Galaxy S8’de kullanılacağı iddiası, bu ihtimalin gerçekleşme olasılığını aşağıya çekmiş durumda. Bu tahminin doğru olup olmadığını görmek içinse 25 Şubat tarihini beklemek gerekiyor.