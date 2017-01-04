BlackBerry Mercury kod adını taşıyan akıllı telefonunu CES 2017’de tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi adı BlackBerry PRESS olması beklenen telefona dair yeni ipuçları, duyuruya kısa süre kalmasına rağmen, halen gün yüzüne çıkıyor. Kanadalı şirketin TCL ile birlikte geliştirdiği telefona ait yeni ipucunu da TCL yöneticisi Steve Cistulli verdi.

Steve Cistulli, kişisel Twitter hesabı üzerinden dört saniye uzunluğunda yeni bir video paylaştı. “Bir bakış daha” açıklamasıyla paylaşılan video, yeni akıllı telefonun fiziksel QWERTY klavyesini ve kenarlarını biraz daha detaylı biçimde görmeyi sağlıyor.

Videoya bakıldığında BlackBerry’nin yeni akıllı telefonunun yuvarlatılmış köşeleri ve metal tasarımı dikkat çekiyor. Bu da telefonun etkileyici bir izlenim oluşturmasını sağlıyor. Akıllı telefonunun alt kısmında USB-C girişinin bulunması muhtemel görünüyor. Alt kenarda çift hoparlör ızgarası yer alıyor. Ancak bu ızgaralardan birinin sadece simetri oluşturmak adına yerleştirilmiş olması da ihtimaller içinde yer alıyor.

BlackBerry’nin yeni hoparlörünün stereo ses yeteneklerine sahip olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ses kontrol ve güç butonları akıllı telefonun sağ kenarında yer alıyor. Ekranın hemen altında ise Android işletim sisteminde gezintiyi sağlayan kapasitif tuşların varlığı dikkat çekiyor.

BlackBerry Mercury Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle birlikte gelebilir

1080p çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı söylenen BlackBerry Mercury’nin Qualcomm Snapdragon 625 işlemci barındıracağı söyleniyor. 3 GB RAM, klavyenin boşluk tuşuna yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 32 GB dahili depolama alanı ve 3400 mAh kapasiteli pil, diğer muhtemel bileşenler arasında sayılıyor. BlackBerry Mercury’nin gerçek adını ve özelliklerini öğrenmek için biraz daha beklemek gerekiyor.