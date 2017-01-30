BlackBerry Mercury CES 2017’de gözler önüne çıksa da, telefona dair detaylar hâlâ belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla hem telefona yönelik merak canlı kalıyor hem de telefona ilişkin yeni dedikodular ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu dedikoduların en yenisi, Mercury’nin arka kamerasının kapasitesini ilgilendiriyor. Duyumcu Roland Quandt, Mercury’nin arka kamerasının Google’ın akıllı telefonu Pixel ile aynı sensöre sahip olacağını öne sürdü.

Mercury şu an için BlackBerry’nin üretim sürecine dahil olduğu son akıllı telefon olacak. Şirketin markasını taşıyan telefonlar bundan böyle TCL tarafından tasarlanacak ve üretilecek. Fiziksel QWERTY klavye taşıyan son telefon olması muhtemel görünen Mercury’nin ilgi çekici özellikleri arasına kamerayla ilgili söylentiler de eklendi.

Söz konusu arka kamera sensörünün Sony IMX378 olması bekleniyor. 12 megapiksel çözünürlüğündeki bu sensör ile 4K video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Google Pixel ve Pixel XL de aynı sensörü taşıyor.

Ancak aynı sensörü taşımaları Mercury ve Pixel telefonlarının aynı fotoğraf kalitesini sunacağı anlamına gelmiyor. Fotoğraf kalitesi için kameranın diğer bileşenleri de önem taşıyor. Sabitleyici gibi bileşenler ve kamera yazılımı da önemli faktörler arasında yer alıyor. Google Pixel telefonlarının benchmark testlerinde ve değerlendirmelerde yüksek notlar almasında bu iki faktör de önemli rol oynuyor.

Quandt, Mercury’nin ön kamerası içinse iki farklı sensör ismini ortaya atıyor. Samsung S5K4H8 ve Omnivision OV8856, Mercury’nin muhtemel ön kamera seçenekleri arasında bulunuyor. 8 megapiksel çözünürlüklü iki sensörle 30 fps 1080p video kaydı yapılıyor.

BlackBerry Mercury ile ilgili detaylar 25 Şubatta açıklanacak

BlackBerry Mercury ile ilgili detaylar 25 Şubatta Barselona’da düzenlenecek etkinlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Akıllı telefonun kamerasının ne kadar maharetli olduğu da bu tarihten sonra daha net anlaşılacak.