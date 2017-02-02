Ünlü pop yıldızı Beyoncé, ikiz bebeklere hamile olduğunu sıra dışı olarak nitelenebilecek bir fotoğraf eşliğinde Instagram hesabından duyurdu. Bir anda interneti ele geçiren bu fotoğraf, 12 saat gibi kısa bir süre içinde 7.1 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Böylelikle Beyonce Instagram tarihinin en çok beğenilen paylaşımını gerçekleştirmiş oldu.

Kariyerine Destiny’s Child ile başlayan Beyoncé, başarısını solo yolculuğunda da sürdürmüştü. 2008’de uzun zamandır beraber olduğu rap yıldızı Jay-Z ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı, 2012’de kızı Blu Ivy’yi dünyaya getirmişti.

Beyonce Instagram üzerinde 92.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Instagram’ın daha önceki en çok beğenilen paylaşımını ise geçtiğimiz yıl Selena Gomez gerçekleştirmişti. Gomez’in Coca Cola’sını yudumlarken görüldüğü fotoğraf 6.3 milyon kişi tarafından beğenilmiş durumda. Gomez, 108 milyon takipçisiyle hâlâ Instagram’ın en popüleri olma unvanını koruyor.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters Beyoncé (@beyonce) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

Beyonce Instagram rekorunu kırınca hayranları da coştu

Beyoncé’nin paylaşımının 12 saat içinde Instagram’ın en çok beğenilen fotoğrafı olması, sanatçının hayranlarını da coşturdu. Sanatçının hayranları, olayı Selena Gomez’in fotoğrafı altında kutlamayı da ihmal etmedi.